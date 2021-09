La gare de Chennai Central d’Indian Railways se met au vert ! Obtient 100% des besoins en énergie par jour grâce à l’énergie solaire

in

Étape écologique pour la gare centrale de Chennai ! La gare centrale de Puratchi Thalaivar Dr. MG Ramachandran d’Indian Railways à Chennai, Tamil Nadu, a installé des panneaux solaires d’une puissance de 1,5 MW. Grâce à cela, les besoins énergétiques quotidiens de la gare centrale de Chennai sont couverts par l’énergie solaire, selon le ministère des Chemins de fer. Récemment, le Premier ministre Narendra Modi a également exprimé sa satisfaction quant à la gare centrale de Puratchi Thalaivar Dr. MG Ramachandran, qui est entièrement alimentée à l’énergie solaire. Il y a quelques mois, le ministère des Chemins de fer avait annoncé que le transporteur national s’engageait à utiliser l’énergie solaire pour répondre à ses besoins en énergie de traction et à devenir un « mode de transport vert » complet.

Le ministère des Chemins de fer a décidé de mettre en place des centrales solaires sur les terrains vacants inutilisés des chemins de fer indiens à grande échelle. L’utilisation de l’énergie solaire accélérera la mission du gouvernement visant à convertir le réseau des chemins de fer indiens en un réseau ferroviaire à émission de carbone « net zéro ». La demande actuelle du réseau ferroviaire serait satisfaite par les projets d’énergie solaire en cours de déploiement, ce qui en ferait la première organisation de transport en Inde à être autosuffisante en énergie. Cette décision, selon le ministère des Chemins de fer, contribuerait à rendre le réseau des chemins de fer indiens verts ainsi que « Atma Nirbhar ».

Indian Railways a commencé à acheter de l’énergie à partir de divers projets d’énergie solaire tels que la centrale solaire de 3 MWc établie à la Modern Coach Factory, Raebareilly. En outre, près de 100 MWc de systèmes solaires en toiture ont déjà été mis en service dans diverses gares et bâtiments ferroviaires. En dehors de ces initiatives, un projet d’énergie solaire de 1,7 MWc à Bina, situé dans l’État du Madhya Pradesh, qui sera directement connecté au système de traction aérienne a déjà été installé et mis en service. Selon le ministère des Chemins de fer, il s’agit du premier projet du genre au monde commandé par le transporteur national en collaboration avec BHEL.

