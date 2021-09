La gare de Jabalpur des chemins de fer indiens réaménagée ! Regardez la vidéo sur son esthétique améliorée et son utilisation moderne des matériaux

La gare de Jabalpur, qui relève de la zone West Central Railway, a été réaménagée avec une esthétique améliorée et une utilisation moderne des matériaux.

Réaménagement de la gare de Jabalpur : Indian Railways modernise et embellit la gare de Jabalpur dans le Madhya Pradesh. Selon le ministère des Chemins de fer, la gare de Jabalpur, qui relève de la zone West Central Railway, a été réaménagée avec une esthétique améliorée et une utilisation moderne des matériaux. Au cours des derniers mois, plusieurs gares ferroviaires à travers le pays ont fait peau neuve. En outre, les travaux de réaménagement des deux premières gares de classe mondiale des chemins de fer indiens – la gare de Habibganj dans la zone ferroviaire du centre-ouest ainsi que la gare de Gandhinagar sous le chemin de fer de l’Ouest sont également en voie d’achèvement. Une fois entièrement achevées, ces gares ferroviaires offriront aux passagers une expérience semblable à celle d’un aéroport. De la façade rénovée du bâtiment de la gare à la zone du hall de la gare embellie, jetez un œil à certaines des caractéristiques principales de la gare ferroviaire récemment réaménagée de Jabalpur :

Jetez un coup d’œil à la gare réaménagée de Jabalpur avec une esthétique améliorée et une utilisation moderne des matériaux. pic.twitter.com/D8aAKYt7xm – Ministère des Chemins de fer (@RailMinIndia) 9 septembre 2021

Vers le quai numéro 6 (côté nord), la façade du bâtiment de la gare a été rénovée. Selon le ministère des Chemins de fer, du béton renforcé de fibres de verre (panneau GFRC) a été utilisé. Il s’agit d’un matériau fini à haute résistance, durable et décoratif. Vers la plate-forme numéro 6 (côté nord), un matériau en tissu de fibres de traction est utilisé pour la place piétonne / la zone d’attente extérieure. Le matériau en tissu de fibres de traction est léger, recyclable, possède une grande esthétique et nécessite peu d’entretien. ainsi que protège les bâtiments des effets des intempéries. Le hall de la gare vers la plate-forme numéro 6 a été équipé d’un faux plafond linéaire en métal, qui est attrayant, durable et léger. Le bâtiment de la gare vers la plate-forme numéro 1 a été équipé de panneaux ACP ). Il a une excellente finition, un look moderne et peu d’entretien. La zone du hall de la gare vers la plate-forme numéro 1 a également été embellie avec un plafond Sky accrocheur (tissu extensible translucide).

