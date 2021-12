La gare de Jhansi rebaptisée gare de Veerangana Lakshmibai, annonce l’UP CM Yogi Adityanath

L’UP CM a annoncé le changement de nom dans un court tweet, affirmant que la gare de Jhansi serait désormais connue sous le nom de gare de Veerangana Laxmibai.

La gare de Jhansi dans l’Uttar Pradesh sera connue sous le nom de gare de Veerangana Lakshmibai, a annoncé mercredi le ministre en chef Yogi Adityanath. Rani Laxmibai était l’un des principaux chefs rebelles de l’Inde pendant la domination britannique et a été tué au combat contre les forces britanniques en juin 1858 à Gwalior.

UP CM Yogi Adityanath a annoncé le changement de nom dans un court tweet, affirmant que la gare de Jhansi serait désormais connue sous le nom de gare de Veerangana Laxmibai.

प्रदेश का ‘झाँसी रेलवे स्टेशन’ ‘वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन’ के नाम से जाना जाएगा। – Yogi Adityanath (@myogiadityanath) 29 décembre 2021

Le gouvernement de l’Uttar Pradesh avait précédemment envoyé une proposition de renommer la station au ministère de l’Intérieur de l’Union. Le ministère consent au changement de nom de toute gare ou lieu après avoir obtenu la non-objection du ministère des Chemins de fer de l’Union, de l’Enquête sur l’Inde et du Département des postes. Ces organisations confirment qu’il n’y a aucune ville ou village dans leurs dossiers avec un nom similaire au nom proposé.

Une fois le changement de nom approuvé à la suite d’un décret, le ministère des Chemins de fer modifiera le code de la gare en conséquence.

Auparavant, le ministère de l’Intérieur de l’Union avait renommé la gare de Mughalsarai en gare de Pandit Deen Dayal Upadhyay à la suite d’une proposition du gouvernement de l’Uttar Pradesh. De nombreuses villes de l’État dirigé par le BJP ont également été renommées à la suite de l’accession au pouvoir d’Adityanath en 2017.

Suite à cette annonce, le ministre en chef du Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan, a tweeté sa gratitude à Adityanath et au Premier ministre Narendra Modi. Il a déclaré que le changement de nom était un hommage à la culture, aux valeurs et au patrimoine uniques du pays.

रेलवे स्टेशन का नाम अब ‘वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन’ के नाम से जाना जायेगा। हमारी विशिष्ट संस्कृति, जीवन मूल्यों और धरोहर का सम्मान है। अभूतपूर्व निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी और UP के मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी का अभिनंदन करता हूं। – Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) 29 décembre 2021

Chouhan lui-même avait obtenu du Centre l’autorisation de renommer la gare ferroviaire de Habibganj à Bhopal en gare ferroviaire de Rani Kamlapati.

Mercredi, la ministre de l’Aviation civile de l’Union, Jyotiraditya Scindia, a rendu hommage au mémorial de Rani Laxmibai lors de ce qui était probablement la première visite d’un membre de l’ancienne famille royale de Gwalior sur le site.

L’ancienne famille royale de Gwalior avait refusé de soutenir Rani Laxmibai lors de la rébellion de 1857.

