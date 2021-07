La gare de Vijayawada devient la première gare d’Indian Railways à être recouverte de panneaux solaires de 130 kWc ; des détails

in

La gare de Vijayawada est devenue la première gare ferroviaire du pays à être recouverte de panneaux solaires de 130 kWc.

Grande réalisation éco-responsable ! La gare de Vijayawada d’Indian Railways dans l’État d’Andhra Pradesh est devenue la première gare du pays à être recouverte de panneaux solaires de 130 kWc. Selon le ministre des Chemins de fer Piyush Goyal, désormais 18 pour cent de la consommation totale d’électricité de la gare proviendra de cette énergie solaire. Cette décision respectueuse de l’environnement se traduira par des économies annuelles de plus de Rs 8 lakh et réduira également les émissions de carbone, a ajouté le ministre. Vijayawada Divisional Railway Manager P. Srinivas avait pratiquement mis en service la couverture solaire photovoltaïque intégrée au bâtiment de 65 kWc. Le nouvel ajout porte la capacité de la plate-forme de couverture solaire photovoltaïque de la gare de Vijayawada à 130 kWc. Le toit solaire a coûté un montant de Rs 62 lakh à mettre en place, selon les rapports.

आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा स्टेशन बना 130 kWc सोलर पैनल से ढका देश का पहला स्टेशन। अब स्टेशन की कुल बिजली खपत में से 18% बिजली इसी सौर ऊर्जा से मिलेगी। वार्षिक 8 रुपये होगी, व कॉर्बन उत्सर्जन में कमी आयेगी। Regardez sur Koo : https://t.co/rghkl7q4ya pic.twitter.com/B9WYhFMkDk – Piyush Goyal (@PiyushGoyal) 6 juillet 2021

Le transporteur national prévoit d’être un émetteur net de carbone zéro d’ici 2030. Auparavant, Indian Railways avait déclaré que pour répondre à ses besoins en puissance de traction, il prévoyait d’installer des centrales solaires sur des terrains ferroviaires vacants inutilisés. Indian Railways prévoit d’installer 20 GW de centrales solaires terrestres. Afin de multiplier davantage ces projets pilotes, le transporteur national a initialement prévu de mettre en place 3 GWc de centrales solaires terrestres en trois phases.

En outre, Indian Railways envisage également de se lancer dans un projet solaire basé sur le stockage. Selon les chemins de fer, ce projet est repris pour gérer la gestion de la demande de pointe et la gestion de la production de pointe solaire. Par ailleurs, un projet pilote d’approvisionnement en énergie renouvelable en mode 24h/24 à hauteur de 150 MW est également prévu par le transporteur national.

Pendant ce temps, Indian Railways a également achevé le remplacement à 100 % des LED dans toutes les gares, installations ferroviaires et bâtiments du pays. De plus, tous les quartiers résidentiels d’Indian Railways ont été convertis en éclairage LED.

