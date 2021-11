La Garmin Forerunner 245 est la montre running que vous cherchiez ce Black Friday, et à moins de 200 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Garmin domine le domaine des montres de sport, tant pour les coureurs que pour les triathlètes ou les nageurs, entre autres. De plus, certains de ses modèles se sont déjà inscrits au Black Friday.

Les montres de sport progressent petit à petit en précision, en performance et en prix. C’est courant dans le monde technologique, même s’il est vrai qu’une marque comme Garmin a fait des pas de géant ces dernières années dans tous les sens, et elle vend déjà des modèles très bon marché qui ont pratiquement tout.

À l’heure actuelle, le modèle le plus équilibré est le Garmin Forerunner 245, d’autant plus que grâce aux ventes du Black Friday, il est moins cher que jamais.. Il se trouve qu’il ne coûte que 187 euros, et qu’il existe peu de modèles comme celui-ci à moins de 200 euros.

Cette montre possède un GPS, SpO2 et VO2 Max, ainsi qu’une étude intelligente de la dynamique de course et des recommandations d’entraînement, c’est donc une montre parfaite pour les coureurs.

Elle se démarque avant tout parce qu’elle possède les capteurs les plus précis du moment, ceux de Garmin, qui vend plusieurs des meilleures montres de running que l’on peut acheter en ce moment.

Vous pouvez mesurer pratiquement tout via GPS, non seulement la distance mais aussi la foulée, la cadence et le rythme, définir des partiels et calculez à quel point vous essayez de savoir si vous êtes au-dessus ou en dessous de votre niveau et faites des recommandations en conséquence.

Avec tout cela, c’est pratiquement un entraîneur personnel, qui propose même des séances d’entraînement en fonction de vos progrès et de ce que vous avez fait ces derniers jours.

Il offre également des paramètres physiques tels que VO2 Max et SpO2, qui servent à savoir comment fonctionnent vos poumons et votre système cardiovasculaire en général, deux des valeurs les plus utiles actuellement.

Un détail qui a aussi son importance, c’est que son design est compact, contrairement à d’autres modèles de la même marque, comme la Fenix, qui sont beaucoup plus encombrants au poignet. Les Forerunner optent pour un look plus léger et moins épais.

Comme l’indique son propre slogan publicitaire, il suffit de courir et l’horloge se charge de prendre toutes les données et de les traiter, un vrai luxe.

Comme si tout cela ne suffisait pas, L’offre d’Amazon sur le Garmin Forerunner 245 a la livraison gratuite.

