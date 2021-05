La gauche a enfin fini d’utiliser la Garde nationale comme propagande politique – RedState ⋆ .

Il semble que la Garde nationale ait finalement rempli les objectifs des démocrates. Les troupes quittent maintenant le Capitole américain après près de cinq mois d’y avoir été placées comme accessoires politiques après le 6 janvier ou, comme l’a rapporté Politico, «au milieu des craintes de nouveaux troubles après la violente insurrection du 6 janvier».

La Garde nationale est restée déployée dans la région lors du deuxième procès de destitution de l’ancien président Donald Trump et de l’investiture du président Joe Biden. Depuis lors, la police du Capitole et d’autres responsables se sont efforcés de remédier aux lacunes de sécurité révélées par l’émeute du 6 janvier.

La Garde nationale a gardé ses troupes au Capitole pendant près de cinq mois, apparemment pour protéger le bâtiment contre des «menaces» inexpliquées. Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a publié une déclaration expliquant que «ces aviateurs et soldats protégeaient non seulement les terrains, mais aussi les législateurs travaillant sur ces terrains, garantissant que les affaires du peuple pourraient se poursuivre sans relâche».

Cependant, aucune des menaces citées par les agences fédérales ne s’est matérialisée. Politico a noté:

«La Garde avait progressivement réduit ses forces pendant des mois: en janvier, environ 26 000 soldats avaient convergé vers le Capitole alors que les autorités identifiaient de nouvelles menaces de violence à la suite de l’émeute. En mars, ce chiffre était tombé à environ 5 000 soldats.

Les législateurs républicains et démocrates ont salué le retrait, arguant que la présence continue de troupes de la Garde nationale «aurait des coûts élevés, à la fois financièrement et en termes de préparation nationale», selon Politico.

Cette décision intervient alors que les deux parties débattent de la sécurité du Capitole et s’interrogent sur les meilleurs moyens de garantir la sécurité de la zone. Les démocrates de la Chambre ont adopté une mesure de financement d’urgence de 1,9 milliard de dollars visant à renforcer la sécurité du Capitole. Cependant, aucun républicain n’a voté en faveur du projet de loi, arguant qu’il contient des dispositions inutiles. Il ne semble pas que les sénateurs du GOP appuieront le projet de loi non plus, laissant la question au point mort.

Mais peut-être devrions-nous aller au bout du compte: les démocrates traitent l’émeute du 6 janvier pour tout ce que cela vaut. C’est la raison pour laquelle ils ont gardé les troupes de la Garde nationale dans le Capitole pendant si longtemps. Alors que les États rouges ont commencé à retirer leurs troupes il y a des mois, lorsqu’ils ont réalisé que la sécurité supplémentaire n’était plus nécessaire, certains États bleus ont envoyé davantage. (Voir: Le Pentagone continuera d’autoriser les progressistes à utiliser les troupes de la Garde nationale comme accessoires politiques)

La raison en est évidente: avoir des troupes de la Garde nationale présentes au Capitole même en l’absence de menace imminente faisait partie des efforts de la gauche pour exagérer l’importance des émeutes du 6 janvier afin qu’ils puissent continuer à l’utiliser pour diffamer les conservateurs et les républicains. Ces hommes et ces femmes qui étaient là pour faire leur travail n’étaient rien de plus que des accessoires politiques humains conçus pour servir un objectif politique. Peut-être que la gauche a finalement réalisé que cette vache en particulier était maintenant vide, il est donc temps de la mettre au pâturage de peur qu’elle ne devienne un albatros autour du cou.