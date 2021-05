La gauche américaine doit utiliser des tactiques de hardball pour gagner les protections des travailleurs ⋆ .

Parmi les nombreuses raisons derrière l’échec récent des employés des entrepôts d’Amazon à Bessemer, en Alabama, à former un syndicat, il y avait les tactiques d’intimidation de leur employeur sur ce qu’un syndicat signifierait pour les travailleurs. Le Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins (RWDSU), dans sa réponse au vote décevant contre la syndicalisation, a publié une déclaration disant: «Amazon a interféré avec le droit de ses employés de Bessemer, en Alabama, de voter lors d’élections libres et équitables.» Le chef du syndicat RWDSU, Stuart Appelbaum, a affirmé que le géant de la vente au détail «exigeait que tous ses employés assistent conférence après conférence, remplis de fausses vérités et de mensonges, où les travailleurs devaient écouter la demande de l’entreprise qu’ils s’opposaient au syndicat.

Bien que la loi nationale de 1935 sur les relations de travail protège le droit des travailleurs de s’organiser collectivement sans crainte de représailles de la part des employeurs, la plupart des tactiques d’Amazon étaient techniquement légales. Avec une source d’argent presque infinie pour financer son barrage de désinformation et de peur, Amazon réussira probablement encore et encore à convaincre ses travailleurs que les syndicats, et non la direction, sont leur ennemi.

Alors que plusieurs syndicats représentent les travailleurs européens d’Amazon, aucun groupe de travailleurs d’Amazon aux États-Unis n’a jusqu’à présent réussi à obtenir le droit de se syndiquer, ce qui suggère qu’il y a quelque chose d’unique dans notre approche de l’organisation du travail qui fait obstacle. Et, dans les contestations judiciaires, la Cour suprême des États-Unis a souvent pris le parti des entreprises plutôt que des travailleurs. Compte tenu de la domination conservatrice actuelle du tribunal, il est peu probable que cela change.

Heureusement, il existe une solution. La Chambre des représentants des États-Unis a adopté début mars la loi Protéger le droit à l’organisation (PRO) de 2021, qui, entre autres, rendrait beaucoup plus difficile pour des entreprises comme Amazon de désinformer leurs travailleurs. La loi PRO, qui a été introduite à plusieurs reprises auparavant, «fait de la pratique déloyale du travail le fait d’exiger ou de contraindre les employés à assister à des réunions d’employeurs visant à décourager l’adhésion syndicale».

Maurice Mitchell, directeur national du Working Families Party et leader du Movement for Black Lives, m’a expliqué dans une interview que «si la loi PRO était loi aujourd’hui, cela signifierait que certaines des tactiques antisyndicales qu’Amazon est employer dans tout le pays serait illégal. »

Le PRO Act bouleverserait également les soi-disant lois du «droit au travail» dans de nombreux États du pays, y compris l’Alabama, que Mitchell appelle «horriblement régressives». On pourrait imaginer sur la base du nom que de telles lois garantissent aux travailleurs le droit à l’emploi. Si seulement c’était le cas. Au lieu de cela, les lois sur le «droit au travail», délibérément nommées de manière à semer la confusion chez les travailleurs, font partie d’une campagne agressive menée par le GOP au cours de la dernière décennie pour saper le pouvoir financier des syndicats en rendant illégal pour les syndicats de mandater les cotisations.

La Chambre de commerce des États-Unis, qui défend depuis des années les lois de l’État sur le «droit au travail», qualifie le PRO Act de «litanie de presque toutes les idées qui ont échoué au cours des 30 dernières années de politique du travail», comme si la Chambre avait toujours été préoccupée. sur les intérêts du travail. Ayant averti que si elle était adoptée, elle «porterait atteinte aux droits des travailleurs, piégerait les employeurs dans des conflits de travail non liés, perturberait l’économie et obligerait les Américains à payer des cotisations syndicales indépendamment de leurs souhaits», la Chambre prétend se soucier des travailleurs plutôt que des bénéfices des entreprises.

Dans le monde fantastique de l’organisation, deux forces se disputent la domination: les entreprises sérieuses contre le «gros travail». Un tel récit évoque une vision orwellienne des corporations bienveillantes et de la chambre de commerce intervenant pour défendre galamment les travailleurs vulnérables des syndicats tyranniques. En fait, la seule fois où les institutions pro-entreprises et les conservateurs semblent se soucier de la protection des droits des travailleurs, c’est lorsque les travailleurs sont sur le point d’obtenir davantage de droits.

Un fait fondamental jette de l’eau froide sur les revendications antisyndicales de «Big Business» et de ses alliés: les travailleurs syndiqués – même s’ils sont moins nombreux grâce aux efforts antisyndicaux – gagnent beaucoup plus d’argent que les travailleurs non syndiqués.

Selon Mitchell, la loi PRO vise, en un mot, à «créer des règles du jeu équitables pour que les travailleurs puissent organiser leur travail». Il a offert une description plus précise de notre réalité économique actuelle: «Le capital organisé a capturé le gouvernement et, à bien des égards, a capturé nos vies. Cette [PRO Act] nous permet d’utiliser la seule chose qui pourrait contrebalancer le capital organisé: le travail organisé.

Pendant des années, les organisations syndicales américaines ont apporté un soutien inconditionnel au Parti démocrate et n’avaient pas grand-chose à montrer, car les niveaux de syndicalisation ont chuté précipitamment. Ce n’est pas un hasard si les syndicats ont diminué, la richesse et les inégalités de revenus ont augmenté. En soutenant le PRO Act et en faisant tout ce qu’il peut pour le faire passer dans la loi, le Parti démocrate peut prouver qu’il est vraiment un ami du travail organisé et, par extension, des travailleurs américains. Le président de l’AFL-CIO, Richard Trumka, a qualifié le projet de loi de «changeur de jeu» et a affirmé que «[i]Si vous voulez vraiment corriger les inégalités dans ce pays – inégalités de salaires et de richesse, opportunités et inégalités de pouvoir – l’adoption de la loi PRO est absolument essentielle pour y parvenir.

Après tout, comme l’a dit Mitchell, la gauche a «gagné le débat sur les politiques capitalistes néolibérales», et même le président Biden l’a ouvertement admis lors de son récent discours au Congrès. “[T]L’économie à la baisse n’a jamais fonctionné et il est temps de faire croître l’économie par le bas et le milieu », a déclaré Biden dans une déclaration surprenante.

Jusqu’à présent, il y a des signes encourageants, car tous les démocrates de la Chambre, sauf un, ont voté «oui» sur le projet de loi (le représentant du Texas, Henry Cuellar, a voté «non», citant des arguments républicains sur le soutien de la loi sur le droit au travail sans preuve que la loi PRO détruirait des milliers d’emplois).

Le président Joe Biden, qui a ouvertement exprimé son soutien aux efforts de syndicalisation des travailleurs d’Amazon en Alabama, a également appelé à l’adoption de la loi PRO dans son discours au Congrès. Il a dit en termes clairs: «J’appelle le Congrès à adopter la loi Protéger le droit à l’organisation – la loi PRO – et à l’envoyer à mon bureau afin que nous puissions soutenir le droit de se syndiquer.

Mitchell m’a expliqué: «Nous avons une fenêtre limitée pour créer le type de changement transformateur qui est à l’ordre du jour pour lequel tant de gens ont voté», faisant référence à la période de deux ans pendant laquelle les démocrates contrôlent la Maison Blanche et les deux chambres. du Congrès avant la mi-mandat 2022 changera potentiellement l’équation. Avec l’adoption à la Chambre du PRO Act et la Maison Blanche signalant qu’elle soutient pleinement le projet de loi, il relève de la compétence de l’une des branches les plus antidémocratiques du gouvernement – le Sénat américain – d’adopter ce projet de loi critique.

Jusqu’à présent, 45 démocrates du Sénat et deux indépendants ont manifesté leur soutien au projet de loi. Ce nombre comprend étonnamment le sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale, qui est apparu comme un obstacle à d’autres projets de loi progressistes, mais qui était apparemment convaincu par la loi PRO. Maintenant, seuls trois démocrates du Sénat restent sur la clôture: Mark Warner de Virginie et les deux sénateurs de l’Arizona, Mark Kelly et Kyrsten Sinema.

Une large coalition d’organisations syndicales et de groupes d’activistes progressistes comme le Working Families Party de Mitchell mène une campagne féroce pour exhorter ces trois sénateurs à soutenir la loi PRO. À la fin du mois d’avril, selon Politico, “les dirigeants syndicaux ont dit mercredi à la branche de campagne des démocrates du Sénat lors d’un appel privé de ne pas s’attendre à ce qu’ils soutiennent les législateurs lors des prochaines élections à moins qu’ils ne s’unissent derrière” le projet de loi.

C’est précisément le type de politique hardball que la gauche américaine a besoin de jouer pour faire avancer les réformes relativement modestes du PRO Act afin que les travailleurs américains puissent bénéficier des mêmes normes que leurs homologues non américains. Avec la guerre de classe implacable que les entreprises et les élites riches ont réussi à mener avec succès contre les classes moyennes et ouvrières du pays pendant des décennies, il reste peu à perdre.

