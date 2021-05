La gauche célèbre l’escroquerie des Américains en leur faisant croire que Biden est un viral “ modéré ” ⋆ 10z

Les démocrates semblent croire que les Américains sont si crédules et stupéfaits que des journalistes amicaux peuvent ouvertement citer la gauche jubilant sur la façon dont ils mentent, volent et trichent pour obtenir le pouvoir.

Nous l’avons vu en février avec un article du magazine Time bombardé sur la «conspiration» réussie des démocrates pour truquer les élections de 2020 par des poursuites judiciaires agressives, des médias d’entreprise conformes et la capacité de déployer des émeutiers. La grande technologie étouffe toujours les gens de droite qui font des affirmations similaires, y compris l’ancien président Trump, mais pas le magazine Time. C’est comme s’ils voulaient que leurs opposants politiques sachent qu’ils sont des menteurs qui abusent du pouvoir et que nous ne pouvons rien y faire.

Le 8 mai, Olivia Nuzzi du New York Magazine publie un article citant des démocrates célébrant leur succès en mentant aux Américains sur les véritables objectifs du président élu par leur «complot». Nuzzi affirme qu’une «personne proche de la Maison Blanche» lui a dit: «À ses cent jours, Biden est le président le plus libéral que nous ayons eu – et le public pense qu’il est modéré. C’est une stratégie gagnante pour moi. Ils sont prêts à accepter que vous écriviez cet article tant qu’ils savent que les électeurs swing du Colorado ne le liront pas.

L’article complet traite des mesures prises par la Maison-Blanche Biden pour mentir aux Américains sur ce que les démocrates font avec un contrôle unifié du gouvernement fédéral. Le point numéro un est la crise frontalière, que la Maison Blanche a demandé aux journalistes corporatifs obéissants de ne pas qualifier de «crise». L’Associated Press, qui contrôle l’utilisation de la langue de la plupart des médias par le biais de son livre de style AP, s’est rapidement conformé, émettant des avertissements selon lesquels les médias «évitent» le terme.

Lorsque le président Biden a accidentellement qualifié la flambée historique d’étrangers entrant illégalement aux États-Unis de «crise», son équipe de presse a montré «le degré inhabituel auquel son personnel cherche à contrôler le récit (et réussit souvent) en contrôlant la presse et le président lui-même. », Écrit Nuzzi. Elle explique en outre les girations que l’équipe de presse de Biden a traversées pour contrôler l’utilisation du langage par les médias d’entreprise sur cette question:

[White House Press Secretary Jen] Psaki a tenté de clarifier: ce n’était pas la position de la Maison Blanche que la frontière était en crise; Biden avait voulu se référer aux circonstances partout avant l’arrivée des migrants à la frontière. Psaki et d’autres responsables de la Maison Blanche m’ont soigneusement expliqué la distinction: les conditions qui contraignent les migrants à la frontière sont des crises, et les conditions du voyage sont une crise, mais la frontière elle-même n’est pas une crise car l’administration Biden n’a pas semé le chaos. comme Trump l’a fait, et la réponse politique au défi n’a pas été chaotique. C’est une crise jusqu’à ce qu’elle atteigne le sol américain, en d’autres termes, alors c’est un défi.

Comme Rachel Campos-Duffy l’a souligné vendredi, à l’exception de Fox News, les médias d’entreprise se sont pleinement conformés aux demandes de la Maison Blanche d’obscurcir et de retomber la crise frontalière de Biden, qui ne fait que s’aggraver au milieu du black-out des médias.

Lorsque Trump a semblé se contredire ou tenter d’amener les journalistes à voir les choses de son point de vue, cela a généré des slogans et des railleries qui le suivent, ainsi que ses collaborateurs, jusqu’à ce jour. Nuzzi le saurait, puisqu’elle a couvert la Maison Blanche de Trump pour le Daily Beast.

Pour l’équipe de presse de Biden, cependant, Nuzzi présente des mensonges sur ce que le président a dit et exigeant de contrôler ce que les médias rapportent comme cette petite chose bizarre que toutes les Maisons blanches font qui est «surtout innocente». Nuzzi rapporte avec admiration que cette pression sur les médias est contrôlée par les hauts fonctionnaires de la Maison Blanche. Imaginez l’explosion rhétorique nucléaire qui s’ensuivrait si la Maison Blanche de Trump était prise ou incarcérée en semblant faire l’une ou l’autre de ces choses. Nous aurions droit à une autre série d’accusations selon lesquelles il est «fasciste».

Les effets de leur guerre de l’information contre le système promis par les États-Unis d’autonomie représentative sont plus importants que les doubles standards continus et évidents que ces supports de propagande appliquent contre les républicains. Les Américains ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes si des informations essentielles leur sont cachées et manipulées. Dans de telles conditions, ils ne font que croire que leurs votes affectent réellement la gouvernance.

Si les médias d’entreprise peuvent contrôler ce que les gens pensent être vrai d’un politicien, ils peuvent contrôler qui les gens élisent. Si des millions de personnes supplémentaires entrent illégalement aux États-Unis cette année, la plupart pour de bon, mais la majorité des Américains qui ne vivent pas près de la frontière n’ont aucune idée de ce qui se passe, cela affecte-t-il le vote en 2022 et 2024? De toute évidence, et peut-être de manière décisive. C’est le but.

Et si le président exigeait que toutes les institutions touchées par le contrôle fédéral apprennent aux Américains à se haïr à cause de leur couleur de peau? Et si les démocrates exécutent une prise de contrôle fédérale des élections d’État qui impose des méthodes de vote non sécurisées susceptibles de fraude et de manipulation, et que toutes les grandes entreprises disent aux Américains que remettre en question un tel projet de loi signifie que vous êtes un fanatique de Jim Crow? Encore une fois, que se passe-t-il si les Américains n’apprennent rien de ces choses ou y croient ce que leur disent les organes d’information qui publient exactement ce que les démocrates leur disent?

Le contrôle des démocrates sur les institutions qui assurent la médiation du discours public équivaut au contrôle du peuple américain. La démocratie meurt en effet dans les ténèbres. Et les gens qui disent cela sont ceux qui ont éteint les lumières.