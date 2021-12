La gauche est responsable de l’augmentation de la criminalité et de la diminution de la liberté personnelle : Bongino

L’animateur « non filtré » Dan Bongino a censuré la gauche pour ses politiques criminelles et son autoritarisme médical dans son monologue d’ouverture samedi.

TUCKER CARLSON : LA TYRANNIE ARRIVE À MOINS QUE QUELQU’UN ARRÊTE LA PRISE DE POUVOIR COVID DES DÉMOCRATES

DAN BONGINO : Nous savons [Biden administration officials] mentir. Ils savent que nous savons qu’ils mentent. Et ils s’en moquent, ils continuent de mentir. COVID a éclaté partout dans le monde, les amis, mais les folies criminelles… étaient étrangement limitées à où ? Aux villes libérales. Alors, quelle personne rationnelle établirait une corrélation entre le crime et le COVID sachant très bien que la seule comparaison appropriée est de comparer le crime explosif avec le libéralisme. C’est une corrélation proche de 100 %. Et compter d’ailleurs sur des groupes d’activistes libéraux – qui sont censés être là pour le petit gars – pour essayer de réparer ce navire criminel est une course folle. Ils s’en moquent. S’ils se souciaient vraiment de la vie des Noirs, ils appelleraient plus de policiers, pas moins. Mais au lieu de cela, qu’appellent-ils ? Eh bien, ils s’humilient et s’embarrassent à nouveau, appelant au boycott de ce qu’ils appellent les entreprises blanches. Comment mesurent-ils cela ? Qui sait, les amis, j’ai arrêté de poser des questions à des gens stupides il y a longtemps.

Alors que les criminels reçoivent un laissez-passer pour les émeutes, la gauche veut toujours, soit dit en passant, vous retirer votre souveraineté sur votre propre corps et votre liberté médicale aussi. Je veux dire, pourquoi pas ? Ils ne croient pas vraiment à tout ça. Avez-vous déjà remarqué à quel point de petites parties de votre liberté personnelle s’évaporent et disparaissent à chaque fois qu’il y a une nouvelle variante ? Le gouvernement commence à réduire notre capacité à prendre des décisions concernant notre propre corps.

