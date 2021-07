La gauche existe essentiellement pour empirer votre vie entière 10z viral

Ils veulent empirer votre vie. Ce sont les divers militants et apparatchiks de la diversité, de l’équité et de l’inclusion dont les obsessions pour la race, le sexe et le genre régissent désormais une grande partie de la vie américaine. Ils sont les réprimandes de la nation, craignant que quelqu’un, quelque part, s’amuse d’une manière qui offense les exigences toujours changeantes de diversité et d’inclusion.

Les dernières victimes de leur folie killjoy se trouvent en Virginie, où les rois et reines du bal et les danses papa-fille sont sur le point d’être interdites dans les écoles publiques. Selon la loi, toutes les écoles publiques de Virginie sont tenues de mettre en œuvre des politiques « cohérentes avec les politiques modèles élaborées par le ministère de l’Éducation, mais qui peuvent être plus complètes ». Ces politiques modèles sont un désastre, obligeant les écoles à « accepter l’affirmation par un élève de son identité de genre sans exiger aucune preuve particulière, y compris un diagnostic, un traitement ou des documents juridiques ».

Ainsi, sur simple demande d’un enfant, les écoles doivent autoriser les hommes dans les vestiaires et les douches des femmes, et loger les garçons avec les filles lors de voyages d’une nuit. On dit même aux employés de l’école de garder les étapes d’un élève vers la transition secrètes des parents jugés insuffisamment « de soutien » et d’envisager de faire appel aux services de protection de l’enfance. Mais la méchanceté du mouvement des enfants trans peut être plus évidente dans les plus petites cruautés de l’interdiction des reines du bal et des danses papa-fille.

Cette directive vise à assurer l’inclusion des étudiants qui s’identifient comme transgenres, mais il s’agit d’une inclusion par élimination, obtenue en interdisant les célébrations et les honneurs spécifiques au sexe. On craint que toute distinction spécifique au sexe puisse blesser les sentiments des personnes atteintes de dysphorie de genre.

Mais selon cette logique, même une danse parent-enfant générique non sexiste devrait être supprimée pour que les enfants dont les parents sont morts, absents ou terribles se sentent exclus. En effet, les danses en général devraient être annulées car elles pourraient mettre mal à l’aise les élèves socialement maladroits ou handicapés physiques. Et ainsi de suite le raisonnement, annulant tout ce qui pourrait faire que quelqu’un, quelque part, se sente exclu.

Cet état d’esprit permet à la misère de prendre le bonheur en otage, et il est particulièrement pernicieux pour le sexe et le genre. Nous sommes incarnés et la réalité du sexe biologique est fondamentale pour notre être. Il est également essentiel à l’existence humaine, car de nouvelles personnes sont conçues par l’union de l’homme et de la femme. Que certaines personnes soient mal à l’aise avec la réalité sexuée de l’incarnation physique est tragique (que les dirigeants culturels et politiques essaient d’inculquer et d’encourager un tel malaise est méchant), mais ce n’est pas une raison pour exiger que tout le monde ignore officiellement la réalité expérientielle de base d’être un homme. et femelle.

Pourtant, c’est précisément ce que Virginia fait aux enfants de ses écoles publiques. Les annulations de danses et autres événements sont emblématiques d’un effacement plus profond de l’identité, dans lequel les jeunes hommes et femmes voient la réalité sexuée de l’existence corporelle officiellement effacée au nom de l’inclusion. Nous sommes nés homme et femme, mais Virginia a décidé qu’aider les enfants à devenir des hommes et des femmes est une erreur et que les identités relationnelles fondamentales telles que « père » et « fille » doivent être publiquement éliminées.

L’ironie dans tout cela est que ceux qui prêchent avec le plus de ferveur pour célébrer la diversité semblent terrifiés à l’idée de reconnaître les différences humaines. Si, par exemple, elles croient vraiment que « les femmes trans sont des femmes », alors qu’est-ce qu’elles ont de diversifié ? Ce n’est qu’en reconnaissant la différence entre les femmes biologiques et les femmes trans biologiquement masculines qu’il peut y avoir une diversité à célébrer. Mais admettre ces différences menace tout le projet idéologique.

La difficulté à laquelle les idéologues sont confrontés est que leur mantra de diversité, d’équité et d’inclusion est à la limite de l’incohérence. La diversité signifie la différence, qui met intrinsèquement en péril l’équité et l’inclusion, car les différences sont par nature inégales d’une certaine manière et exclusives de quelque chose. Être une chose, c’est ne pas en être une autre. Préférer une chose, c’est en défavoriser une autre. Etc.

Identifier et répondre aux différences importantes sont toujours des tâches sociales et politiques fondamentales, tout comme trouver des points communs qui pourraient nous unir. Ces tâches nécessitent sagesse et discernement, et les défenseurs et acolytes de la diversité, de l’équité et de l’inclusion ne sont pas à la hauteur. Ils effacent les différences essentielles et magnifient celles qu’ils devraient minimiser. Et il leur manque un principe unificateur qui pourrait unir des personnes et des groupes différents. D’où leurs tentatives battantes pour concilier les tensions inhérentes à leur slogan.

Le système scolaire public de Virginie en est un bon exemple, le comté de Loudoun fournissant à lui seul une pléthore d’exemples flagrants qui ont provoqué une réaction parentale majeure, même dans cette région riche et bleue. Par exemple, les administrateurs de Loudoun ont illégalement puni un enseignant pour avoir dit la vérité sur le sexe biologique, et ils sont devenus des obsessionnels raciaux qui ont dépensé des dizaines de milliers de personnes en formation critique sur la théorie raciale qui dénonce le daltonisme.

Mais la distinction entre homme et femme est littéralement fondamentale à l’existence humaine, alors que la construction des identités raciales a peu ou pas de fondement dans la réalité biologique. Effacer le premier tout en mettant l’accent sur le second est le contraire de ce que les éducateurs devraient faire.

Cette folie survient parce qu’ils essaient de refaire la société avec une idéologie à moitié cuite et incohérente qui est imposée par les demandes changeantes de la foule Internet réveillée. Et ces gens trouveront toujours quelque chose d’autre à être mécontents et une autre enveloppe idéologique à pousser. Ainsi, la même idéologie qui annule les danses papa-fille en Virginie met des hommes dans des prisons pour femmes en Californie, avec des résultats prévisibles horribles.

Ces politiques sont le produit de personnes malheureuses qui ont réalisé que combiner l’idéologie et les revendications de victimisation leur donne un pouvoir, qu’ils peuvent utiliser pour blesser les autres. C’est pourquoi une grande partie de notre discours public, en particulier de la gauche, revient à peu plus que des accusations selon lesquelles «la chose que vous aimez est mauvaise, et vous devriez vous sentir mal de l’aimer».

La vérité est qu’une danse papa-fille ne fait de mal à personne, sauf à ceux qui sont déjà déterminés à être malheureux. Interdire la danse n’aide personne, sauf pour ceux qui veulent punir ceux qui sont heureux.

Nathanael Blake est un contributeur principal à The Federalist et un boursier postdoctoral au Centre d’éthique et de politique publique.