La gauche féministe pense que cela peut aider le plus les femmes en les envoyant à la guerre ⋆ 10z viral

Romcom Mel Gibson n’est pas le seul à ne pas comprendre “Ce que veulent les femmes”. Les vieillards non plus (ou tout autre législateur) de la commission sénatoriale des forces armées qui ont voté la semaine dernière pour étendre le service sélectif aux femmes.

Bien que la disposition obligeant les femmes à s’inscrire au projet militaire ait été rédigée par le président du comité démocrate Jack Reed, huit républicains du comité ont voté “oui” ou “pas présent”.

A voté NON aux filles de rédaction :

James Inhofe

Osier, Roger

Coton, Tom

Hawley, Josh

Rondes, Mike Soit A voté OUI (ou Non Présent) à l’enrôlement des filles à la guerre :

Fischer, Deb

Ernst, Joni

Tillis, Thom

Sullivan, Dan

Cramer, Kévin

Scott, Rick

Blackburn, Marsha

Tuberville, Tommy – Chip Roy (@chiproytx) 26 juillet 2021

La disposition a été motivée par le rapport d’une commission créée il y a quatre ans pour étudier la question. « La Commission a sérieusement examiné un large éventail d’arguments moraux, juridiques et pratiques profondément ressentis », a déclaré la Commission nationale de la fonction militaire, nationale et publique, concluant que les femmes devraient être obligées de s’inscrire au projet. “C’est une étape nécessaire et juste, permettant de faire appel au talent d’une Nation unifiée en temps d’urgence nationale.”

Je suis sûr que si vous demandiez aux femmes d’Amérique une liste de choses qui pourraient améliorer leur vie, être obligé de s’engager pour faire la guerre ne serait pas en haut de la liste. (Par ailleurs, je suis également sûr que la plupart des choses sur cette liste ne seraient pas mieux fournies par le gouvernement.)

Le Pew Research Center a en fait demandé aux femmes quelles étaient leurs principales priorités politiques au début de l’année, et les réponses les plus populaires comprenaient le renforcement de l’économie (80 % des femmes) et l’amélioration des conditions d’emploi (71 % des femmes). Au lieu de donner la priorité à l’une ou l’autre de ces choses, les politiciens de gauche au cours de la dernière année ont préconisé et imposé des fermetures qui ont entraîné la perte de leur emploi et de leur sécurité économique pour de nombreuses femmes.

En outre, s’il y avait une conscription active et que les pères, les fils et les maris de la nation étaient emmenés à la guerre, de nombreuses femmes se retrouveraient à subvenir aux besoins de leur famille avec beaucoup moins d’aide. Je doute fortement que la menace d’être envoyée à la guerre elle-même puisse aider à atténuer les craintes d’une mère qui travaille au sujet de sa situation économique.

Au lieu de menacer de les rédiger, peut-être que les politiciens devraient se battre pour le droit des femmes à concourir équitablement dans le sport sans avoir à céder des récompenses et des bourses aux hommes. Ou se battre pour les femmes dans les refuges et les prisons qui ont été agressées sexuellement par des hommes prétendant être des femmes.

Les législateurs pourraient aider les mères inquiètes dont les enfants ont perdu un an de scolarité en personne, en veillant à ce que les écoles restent ouvertes. Ils pourraient soutenir, et non dénigrer, les femmes (en particulier les femmes enceintes) qui veulent s’assurer qu’un vaccin expérimental est sûr avant d’être obligées de le prendre.

Mais non, les démocrates du Sénat pensent que la meilleure façon d’aider les femmes est de les mettre sur une liste à partir de laquelle, si ces mêmes législateurs décident que nous devons activer le projet, les femmes seront tirées et recevront une paire de bottes de combat.

Les démocrates du Sénat, l’ACLU et les chroniqueurs d’opinion pontificatrices de CNN pourraient soutenir cette position, mais la plupart des femmes américaines ne le font pas. Un sondage Rasmussen de 2016 a révélé qu’une majorité (52%) de femmes interrogées s’opposaient à l’inclusion des femmes dans le service sélectif, tandis qu’un peu plus d’un tiers (38%) y étaient favorables.

L’investissement de temps et de capital politique des démocrates dans une mesure comme celle-ci, sous les bannières de « l’égalité » et même du « féminisme », montre à quel point les positions démocrates qui prétendent être « pro-femmes » sont déconnectées. C’est aussi un exposé mordant sur le fait qu’être traité comme s’ils étaient complètement, sans équivoque, les mêmes que les hommes ne produit pas toujours le meilleur résultat pour les femmes.

Bien entendu, les femmes et les hommes ont une valeur égale en tant qu’êtres humains et une même estimation en vertu de la loi. Et il va sans dire que les femmes (et les hommes) qui choisissent de servir dans notre armée sont des défenseurs sacrificiels envers lesquels nous avons une dette de gratitude.

Mais se battre pour effacer les différences légitimes qui existent entre les femmes et les hommes revient à mordre le mouvement radical, dit « féministe », d’aujourd’hui. Ses meneurs peuvent ne pas le reconnaître parce qu’ils peuvent en fait insister sur le fait que l’inscription des femmes au service militaire obligatoire est une bonne chose. S’ils ne le réalisent pas, cependant, de nombreuses femmes, mères et filles américaines normales le font. Ces femmes voient une faction politique qui prétend les aider en leur faisant du mal à la place.

Et d’une manière ou d’une autre, je doute que beaucoup de ces femmes se soient assises autour des tables de cuisine, des bureaux et des bars d’Amérique la semaine dernière pour dire à leurs amis et à leur famille : « Je suis tellement contente que le gouvernement fédéral fasse enfin passer les priorités des femmes en premier et nous inclut dans le Service Sélectif.

Elle Reynolds est rédactrice adjointe à The Federalist et a obtenu son baccalauréat en administration publique du Patrick Henry College avec une mineure en journalisme. Vous pouvez suivre son travail sur Twitter à @_etreynolds.