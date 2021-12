La gauche fond à la réception Rittenhouse obtient au Turning Point Festival – RedState

La gauche s’effondre face aux salutations que Kyle Rittenhouse a reçues hier à l’AmFest de Turning Point. J’ai noté dans mon histoire précédente à propos de Rittenhouse taquinant que les médias « la responsabilité est à venir » et que Rittenhouse a reçu un accueil « rockstar », comme vous pouvez le voir ici.

Kyle Rittenhouse reçoit une réception de rock star à l’événement Turning Point USA en AZ. L’adolescent a été reconnu non coupable d’accusations criminelles après avoir admis avoir tiré et tué deux personnes dans le Wisconsin. Il dit que c’était de la légitime défense. Il est maintenant considéré comme un héros par certains militants de droite pic.twitter.com/fBvl2pKT6q – Elex Michaelson (@Elex_Michaelson) 21 décembre 2021

Maintenant, ce tweet vient du présentateur de Fox LA, Elex Michaelson, qui semble avoir du mal à comprendre la conclusion du jury avec une partie de ce commentaire : « Il dit que c’était de la légitime défense » ? Non, le jury a conclu que c’était de la légitime défense car sinon, il n’aurait pas été acquitté. Et les vidéos qui ont été prises disaient aussi que c’était de la légitime défense.

Certains à gauche se sont effondrés sur cette vidéo et ont continué à répandre des mensonges sur Rittenhouse et la fusillade.

À la fois méprisable et inquiétant. https://t.co/6hIFcNtWtC – Chris Hayes (@chrislhayes) 21 décembre 2021

Accrochez-vous à cela et faites-le ressortir chaque fois que le GOP prétend être un parti de la loi et de l’ordre https://t.co/lIpnM5QVnw – Joyce Alene (@JoyceWhiteVance) 21 décembre 2021

Les personnes dont les héros tirent et tuent des manifestants finiront par tirer et tuer plus de manifestants https://t.co/xQNWnaPfSW – Brandon Friedman (@BFriedmanDC) 21 décembre 2021

Rittenhouse n’a pas tiré sur les « manifestants », il a tiré sur des personnes qui le pourchassaient et l’attaquaient – ​​dans le cas de Gaige Grosskreutz, quelqu’un qui pointait une arme sur lui. Et le parti de la loi et de l’ordre – le GOP – l’a défendu parce qu’ils croient en la loi et l’ordre et croient au droit à l’autodéfense. Si vous croyez à la loi et à l’ordre, c’est un élément fondamental. Mais certains à gauche pensent que la droite devrait disparaître pour les gens qu’ils n’aiment pas ou dont la politique pourrait être différente de la leur.

C’était la chose vraiment troublante à propos de la persécution de Kyle Rittenhouse – la croyance qu’ils avaient le droit de ruiner sa vie parce qu’ils pensaient qu’il avait une conviction politique différente de la leur. Les faits et la vérité n’avaient pas d’importance – ils l’ont inventé au fur et à mesure.

Maintenant, certaines personnes pourraient avoir des pensées honnêtes quant à savoir si une réaction de « rock star » est la meilleure chose pour Rittenhouse. Je comprends et je suis d’accord dans une certaine mesure. Il a vécu une situation terrible et ce n’est pas quelque chose que l’on célèbre. Il n’aurait jamais dû subir cela. Mais je pense que ce que les gens célèbrent, c’est la vérité qui triomphe des mensonges de la gauche, la droite de l’autodéfense qui prévaut et c’est ce qu’il représente en ce moment. On voit tellement de normes et ce qui est juste déchiré par la gauche, c’est bien quand ça s’arrête. Ayant subi tant d’épreuves, je suis enclin à croire qu’il ferait mieux de revenir à la normale le plus rapidement possible. Je pense que sa vie a été bouleversée par des gens de gauche pendant trop longtemps et qu’il mérite le droit de la récupérer. Les gens devraient penser à ses meilleurs intérêts à ce stade. Mais les dernières personnes qui ont le droit de dire quoi que ce soit sur la façon dont il aborde les choses sont des gens de gauche qui l’ont diffamé et ont aidé à pousser la persécution de lui dans les médias.