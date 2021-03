La gauche moralement en faillite veut que vous oubliez l’été des émeutes ⋆ .

Un article de CNN intitulé «À quoi ressemble Jim Crow en 2021» par la chroniqueuse Nicole Hemmer vendredi dernier résume parfaitement l’anarchie tactique et le désordre de la gauche. «Et même s’il peut encore porter un costume et une cravate», a écrit Hemmer, affirmant que Jim Crow est bien vivant, «il marche également main dans la main avec la violence de l’État et la violence de la foule, comme on nous l’a une fois de plus rappelé lors de l’insurrection à le Capitole. »

En plus de faire la fausse affirmation stupéfiante et catégorique selon laquelle les républicains sont similaires aux ségrégationnistes pour s’opposer à un projet de loi qui éliminerait la sécurité électorale, l’article de Hemmer réitère l’un des points de discussion préférés du Parti démocrate: que le GOP est censé être composé de suprémacistes blancs s’engageant largement violence, tandis que les partisans vertueux protestent pacifiquement au nom de la justice sociale. C’est un mensonge diabolique.

Quiconque a deux yeux sait ce qui s’est passé l’été dernier en réponse à la mort de George Floyd. Les ensembles de données rapportés pour la première fois par Axios en septembre estimaient que les émeutes et les pillages de Black Lives Matter et d’Antifa coûtaient jusqu’à 2 milliards de dollars. Cela fait des 20 États où cela s’est produit les porteurs des dommages d’assurance causés par l’homme les plus chers de l’histoire des États-Unis, avant les émeutes de Los Angeles de 1992 après l’acquittement de quatre officiers pour avoir battu Rodney King.

Le 1er juin seulement, la police de Washington, DC a arrêté plus de 300 militants du BLM et d’Antifa. Selon les données du département de la police métropolitaine, la police de DC a arrêté plus de cinq fois plus de manifestants par rapport aux 61 arrestations pour l’émeute du Capitole le jour où elle s’est produite, ce qui, selon les médias, était le résultat de l’application de la loi encourageant activement la «suprématie blanche», un charge non fondée sur la réalité.

Néanmoins, les médias se sont écartés comme d’habitude pour construire un complot sans fondement qui correspond à leur récit préféré selon lequel toute démonstration de justice sociale, quel que soit le résultat, est une démonstration morale. Hemmer et ses alliés moralement en faillite ont l’impression que la brèche du Capitole était une «insurrection», alors que l’estimation modeste de 1 à 2 milliards de dollars de dommages matériels dus aux émeutes de BLM et d’Antifa peut être décrite comme «principalement pacifique» ou «non -violent. »

Un rapport de Politico a déclaré mardi ce que les médias de droite savaient depuis des mois – mais ce que toute l’Amérique a besoin d’entendre. Les insurgés supposés qui ont participé à la brèche indisciplinée du Capitole ont été massivement accusés d’intrusion.

«La perspective que des dizaines d’émeutiers du 6 janvier concluent des accords pour des peines mineures pourrait être difficile à expliquer pour l’administration Biden, qui a qualifié la foule de Capitol Hill de menace particulièrement dangereuse», écrivent Josh Gerstein et Kyle Cheney.

« Ce calcul arrive le plus tôt possible, disent les avocats, mettant les procureurs dans la position de gifler au poignet de nombreux participants à l’émeute alors qu’ils ont encadré les crimes dans le cadre d’une insurrection qui présentait une grave menace pour la démocratie américaine », ajoutent les journalistes.

Les médias d’entreprise ont massivement poussé le récit opposé, en plus de banaliser les faits clairs selon lesquels les militants de gauche ont commis des actes bien pires pendant bien plus longtemps – comme brûler des postes de police, utiliser 35 millions de dollars pour renflouer les délinquants sexuels et autres criminels, et tuer des enfants innocents.

«Les militants de DC ont dit qu’ils étaient choqués qu’une attaque meurtrière contre le cœur de la démocratie américaine ait conduit à beaucoup moins de personnes en garde à vue que les affrontements qui ont éclaté lors des manifestations contre la brutalité des forces de l’ordre», a déclaré un article de CNN. «L’attaque du Capitole a également été plus meurtrière que les manifestations estivales.»

« Pendant des mois, les républicains ont utilisé les manifestations de l’été dernier comme un fourre-tout politique, mettant en évidence des cas isolés de destruction de biens et des appels à démanteler la police pour motiver leur base en novembre », a déclaré le New York Times.

«La grande majorité des manifestations étaient pacifiques et les principaux militants du BLM se sont distancés à plusieurs reprises des agents provocateurs et des instigateurs», a déclaré ABC. «Les manifestants non violents pendant l’été ont été confrontés à la force brutale des officiers fédéraux, mais les émeutiers ont rencontré une réponse fédérale minimale.»

L’animateur de «Morning Joe», Joe Scarborough, sur MSNBC, a surtout réitéré ce double discours en février, affirmant que le vandalisme de BLM d’un milliard de dollars n’est pas comparable en ampleur à la violation d’un jour du Capitole. «Je sais qu’il y a des idiots sur d’autres chaînes d’information par câble qui diront: ‘Eh bien, ce magasin maman-et-pop a été vandalisé pendant les émeutes d’été et c’est aussi grave que le Capitole des États-Unis vandalisé.’ Non, en fait non, jack-sses, ce n’est pas le cas », a déclaré Scarborough. « Je ne vais pas confondre un stand de tacos avec le Capitole des États-Unis. »

Scarborough est au contraire sur le fait que ce qui s’est passé au Capitole ne peut être assimilé à l’été des émeutes et du pillage BLM et Antifa. Ce dernier était nettement pire. Cinq personnes sont mortes au Capitole, dont au moins deux sont mortes de causes naturelles. Selon une liste en cours, il y a eu 32 décès associés aux émeutes BLM et Antifa, ce qui signifie que l’affirmation de CNN selon laquelle «l’attaque du Capitole était également plus meurtrière que les manifestations estivales» est un mensonge chauve.

Les victimes des émeutes meurtrières de l’été comprennent David Dorn, un policier noir à la retraite qui a été abattu alors qu’il tentait de protéger un prêteur sur gages lors d’un cambriolage, Secoriea Turner, 8 ans, tuée à Atlanta par des émeutiers armés, et 24- Jessica Doty-Whitaker, sa mère âgée d’un an, a été assassinée alors qu’elle marchait à côté d’un groupe armé d’émeutiers BLM qui lui ont crié de se joindre à leur chant. Ils incluent également Christopher Beaty, 38 ans, un homme noir d’Indianapolis essayant d’empêcher un groupe d’adolescents militants de piller, et Marvin François, 50 ans, qui a été abattu lorsque deux émeutiers ont sauté de nulle part sur sa Jeep. Cela ne touche que la surface des tragédies.

Il n’y a pas de concurrence entre ce qui s’est passé à Washington et ce qui s’est passé à travers le pays pendant des mois. Toute violence doit être dénoncée, mais la gauche a opéré dans un vide étrange depuis le début des émeutes du BLM – tentant de revendiquer une position morale élevée et disant au peuple américain que ses actions étaient pour une noble cause.

Debout devant un bâtiment en feu à Minneapolis en mai, par exemple, le présentateur de MSNBC, Ali Velshi, a commis un acte effronté de malversation journalistique.

«Je veux être clair dans la façon dont je caractérise cela», a déclaré Velshi, alors que les flammes allumaient derrière lui et que la foule responsable le regardait. «C’est surtout une protestation. Ce n’est généralement pas indiscipliné. »

L’immoralité de la gauche a continué à être pleinement affichée. Le correspondant national de CNN, Omar Jimenez, s’est tenu devant les rues enflammées de Kenosha, dans le Wisconsin, en août après la fusillade de Jacob Blake, tandis que le chyron lisait: «Des manifestations enflammées mais surtout pacifiques après les tirs de la police.

La réalité est que tous les mensonges, le gaslighting, la manipulation de la vérité – tout se résume à la quête de la gauche pour un contrôle total sur les informations que vous prenez et votre vision du monde qui en résulte. Pour notre classe dirigeante, BLM et Antifa ne sont qu’une «idée» et ne sont pas composées de terroristes nationaux travaillant à démanteler notre tissu social (ce qu’ils sont).

«Ils viendront dans nos écoles, ils viendront dans nos églises, ils viendront dans nos médias sociaux, notre lieu de travail, notre entreprise privée, notre maison et notre famille», écrit le rédacteur en chef fédéraliste Chris Bedford à gauche. «La vraie question est: jusqu’où allons-nous les laisser aller? Parce que personne d’autre ne va nous défendre. »

Les médias d’entreprise pensent que vous êtes stupide. Ils pensent que vous allez vous retourner et jouer gentiment et chanter alléluia parce que Joe Biden est président et il promet «l’unité». Après tout, n’est-ce pas «le moment de guérir?» Puisque les élites dans les cellules Zoom moralement en faillite des entreprises américaines ne représenteront pas la vérité, c’est à vous de le faire.