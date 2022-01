La gauche perd son monopole sur le cadre narratif – RedState

(Les opinions exprimées dans les éditoriaux invités sont celles de l’auteur et ne représentent pas nécessairement les vues de RedState.com.)

Par Marc Ang

Les Américains se mettent enfin au diapason de la manipulation de masse par les médias. J’ai vu les médias faire de leur mieux pour faire du 6 janvier une « chose ». Mais après avoir fait un voyage en voiture à travers le pays, l’électeur de base dit le contraire. Un récent sondage de CBS confirme également qu’une grande majorité d’Américains ne croient pas qu’il s’agissait d’une « insurrection » et sont beaucoup moins hyperboliques à ce sujet que les têtes pensantes des émissions câblées libérales ou des médias Beltway.

Ce qui m’a peut-être le plus fasciné, ce sont les déclarations flagrantes que de nombreuses personnes ordinaires font à propos des démocrates et de Biden. Il n’y a pas que les autocollants « Je l’ai fait » sur les pompes à essence. C’est désormais un phénomène culturel. Pas seulement un rural, mais il déborde sur les banlieues. Les gens n’ont pas aussi peur de s’exprimer.

Qu’il s’agisse de visiter l’un des pièges à touristes de Duval St. à Key West le jour du Nouvel An et de voir tout l’attirail anti-Biden à vendre, d’entendre des conversations bruyantes à Noble, Oklahoma, dans un restaurant local, j’ai remarqué que le droit est enfin se faire entendre après avoir été réduit au silence pendant si longtemps, surtout lorsque Trump était président.

Qu’est-ce qui a catalysé ce changement? Je pense que, comme d’habitude, c’est la portée excessive de la gauche. Ils ont adhéré à leur propre battage médiatique, pensant que les dernières élections étaient une sorte de mandat radical et ont fait des choses tellement absurdes que Manchin et Sinema ont dû freiner. En outre, des problèmes tangibles tels que les fiascos de la chaîne d’approvisionnement affectant Noël, la hausse des prix à la pompe à essence et l’inflation ont donné aux Américains patriotes moyens une raison d’exprimer leur lassitude face aux priorités des réveillés.

Les républicains ont maintenant cette occasion en or de diriger et de proposer de nouvelles idées. La plus grande question est : sont-ils capables de capitaliser sur cette passe décisive ou vont-ils saisir une autre opportunité en or ?

J’ai un problème plus important qui transcende les deux parties. Pourquoi la gauche essaie-t-elle si fort de retirer l’Amérique d’être l’Amérique ? C’est ce qui pousse tant de démocrates à devenir conservateurs. Si la gauche continue de pousser l’ours et d’attaquer les gens pour leur héritage, un effet de polarisation se produit.

Il n’a jamais été question de Donald Trump. Trump n’était qu’un navire qui devait arriver. Je ne suis même pas blanc, mais je ressens cette attaque contre les valeurs et l’héritage américains depuis des décennies maintenant. Quand j’avais une clientèle de l’élite libérale d’Hollywood, on m’a dit quelque chose de puissant : « L’Amérique n’a pas de culture. J’ai choisi de ne pas répondre mais dans ma tête, je me disais : « Wow, j’aime la culture américaine, notre histoire, notre succès. » Cela m’a choqué. C’était une libérale blanche qui venait du cœur du pays, dans le Midwest, mais y avait-il tellement de haine de soi qu’elle ne pouvait pas voir à quel point ce pays était formidable ?

Avance rapide environ 15 ans plus tard, les démocrates se détestent encore plus à propos de l’Amérique. J’ai fait un voyage en voiture à travers le pays, l’un des nombreux que j’ai faits dans ma vie. Je n’ai jamais vu autant de signes Trump. L’Amérique rurale et suburbaine a été silencieuse pendant si longtemps, mais maintenant elle en a assez d’être réduite au silence. « Let’s Go Brandon » était le moment idéal pour les Américains épris d’Amérique d’exprimer leur frustration sans être méchant. Comparez cela au comportement et à la méchanceté de la gauche dans les villes pendant les années Trump (et même jusqu’à aujourd’hui).

L’autodérision peut être une belle caractéristique, mais n’allons pas trop loin. La gauche a maintenant utilisé cela pour rallier des cris et des comportements irrationnels tels que le fait de démolir des statues et de jeter les grandes choses sur l’Amérique, ce qui est le manque de respect ultime et ne sert à personne.

Marc Ang ([email protected]) est un organisateur communautaire du sud de la Californie et le fondateur de Industrie asiatique B2B. Il se concentre sur l’expérience conservatrice minoritaire. Le livre de Marc « Minority Retort » sortira début 2022