La gauche politique est tellement sophistiquée avec ses vaccins chéris 10z viral

Gee, j’aimerais être sophistiqué comme les invités à la fête d’anniversaire d’Obama. Ils sont tous vaccinés et cool comme l’enfer, tu ne sais pas.

Mais, comme Anthony Fauci, également sophistiqué, nous a dit une fois des seins non sophistiqués ici dans une Amérique non sophistiquée, même si nous nous faisons vacciner, nous devrons toujours passer notre vie avec un masque collé sur nos visages, contrairement à l’ensemble cool à la fête de Barry qui sont autorisés à se rendre à Martha’s Vineyard sans masques, à utiliser leur avion privé et à être conduits au manoir sophistiqué de Barry en bord de mer dans une limousine sophistiquée.

Après tout, les masques gênent simplement les invités sophistiqués lorsqu’ils ont besoin de faire couler une ligne de coke, et il est difficile de coller votre nez sophistiqué et plus saint que vous en l’air s’il est recouvert d’un masque en tissu. Pas cool. Pas très sophistiqué.

D’un autre côté, les Américains moyens non sophistiqués sont tenus de porter des masques partout où ils vont, qu’ils prennent l’avion commercial, prennent le bus ou conduisent eux-mêmes dans leur Chevrolet de 15 ans non sophistiquée. S’ils veulent vivre la moindre suggestion d’une vie réelle et exercer le moindre morceau de liberté constitutionnelle, les Américains moyens devront attacher ce morceau de tissu sans valeur sur leur nez et accrocher les sangles élastiques sur leurs oreilles, et alors seulement le La classe démocrate/sophistiquée permet aux classes inférieures hors de leurs maisons non sophistiquées de se mélanger avec d’autres hombres également masqués à l’extérieur.

Oh, si seulement nous pouvions tous être sophistiqués comme Barry et ses amis chics.