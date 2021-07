L’ancien président Donald Trump et potentiel candidat à la présidentielle républicaine 2024 est monté sur scène à CPAC dimanche après-midi pour déchirer la gauche radicale.

« La gauche radicale a méthodiquement repris toutes les institutions de la vie américaine. »

« La gauche radicale a méthodiquement repris toutes les institutions de la vie américaine. » pic.twitter.com/9Bf94Yp6J9 – The Post Millennial (@TPostMillennial) 11 juillet 2021

Trump a déclaré : « La gauche radicale a méthodiquement repris toutes les institutions géantes et centralisées de la vie américaine. Les systèmes scolaires, vous voyez que les universités, les associations du barreau, regardent ce qui arrive à Rudy, Hollywood, le journalisme, les grandes banques, les grandes technologies et même la Cour suprême.

Il a ensuite poursuivi la Cour suprême pour ses dernières décisions: «Où obtenaient des décisions inattendues parce que les neuf juges ne veulent pas être emballés et les démocrates sont en mesure de remplir le tribunal et ils ne veulent pas être emballés, alors ils ne veulent pas regarder les élections, ils ont dit qu’ils ne voulaient pas les voir.

La Cour suprême a rendu des décisions inattendues dans le passé avec la prétendue majorité conservatrice, notamment en refusant de prendre en charge l’affaire de fraude électorale de Trump. Trois des neuf juges ont été mis sur le banc par l’ancien président au cours de son court mandat mais ils ont tous semblé le trahir à un moment donné, aux yeux de ses partisans.

La plupart à droite conviendraient que les démocrates ont pris le contrôle de toutes les forces puissantes du pays, y compris les grandes technologies et les médias. Ces deux institutions ont tenté de détruire et de faire taire Trump. Ils prétendent et croient qu’ils appliquent simplement leurs termes et conditions impartiaux et les normes de la communauté, mais beaucoup pensent qu’il s’agit d’une application injuste des règles qui semblent quelque peu arbitraires.

Restez à l’écoute de Media Right News pour plus de mises à jour.

Catholique. Écrivain. L’Amérique indépendante d’abord conservatrice.

Derniers articles de Joshua Troiano (voir tous)

Lien source