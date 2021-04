La gauche sait maintenant que menacer les émeutes fonctionne ⋆ .

Le 21 avril, l’Amérique a retenu son souffle collectif. Lorsque la nouvelle a éclaté que le jury du procès pour meurtre de Derek Chauvin était arrivé à un verdict, le sort des villes du pays était en jeu. Comme l’ont montré les vitrines fermées dans les zones urbaines et les banlieues d’un océan à l’autre, il ne faisait aucun doute que si un jury de Minneapolis ne produisait pas les verdicts voulus par de nombreuses personnes, des émeutes s’ensuivraient.

Lorsque le juge Peter Cahill a lu les verdicts, la nation a poussé un soupir de soulagement. La condamnation pour les trois chefs d’accusation contre l’ancien policier de Minneapolis – meurtre non intentionnel au deuxième degré, meurtre au troisième degré et meurtre au deuxième degré – pour la mort de George Floyd, signifie que Chauvin risque jusqu’à 40 ans de prison. Mais l’enjeu du procès était bien plus que son avenir.

L’indignation généralisée générée par l’épouvantable vidéo de neuf minutes qui montrait Chauvin agenouillé sur le cou de Floyd a déclenché un été de manifestations «principalement pacifiques» orchestrées par le mouvement Black Lives Matter. Le mouvement BLM et les partisans de la théorie critique de la race sur le «privilège blanc» ont utilisé la mort de Floyd aux mains d’un flic blanc pour justifier leurs affirmations selon lesquelles non seulement il y avait une épidémie de fusillades policières contre des hommes noirs, mais aussi que l’Amérique était coupable de racisme institutionnel.

Les manifestations qu’ils ont orchestrées en réponse à l’affaire ont transformé Floyd en un martyr des droits civils. Des millions de personnes ont assisté à des manifestations dans les semaines et les mois qui ont suivi. Des centaines de ces manifestations «pour la plupart pacifiques» à travers le pays se sont transformées en émeutes au cours desquelles des quartiers ont été incendiés. Des magasins ont été pillés, faisant des victimes et des morts parmi les forces de l’ordre et des civils.

Les démocrates font monter la colère

Les inquiétudes au sujet de nouvelles émeutes si Chauvin était acquitté n’étaient pas théoriques. Les menaces d’activistes et de politiciens exigeant une condamnation avaient créé une atmosphère dans laquelle rien de moins qu’un verdict de culpabilité aurait été utilisé comme excuse pour d’autres émeutes.

Le président Joe Biden a déclaré qu’il priait pour «le bon verdict». La représentante Maxine Waters, D-Californie, a dit aux manifestants de «se confronter davantage» avec la police si les jurés de Chauvin ne leur donnaient pas ce qu’ils exigeaient. Peu de temps après, certains manifestants ont commis une fusillade en voiture contre des gardes nationaux dans la région pour se protéger contre les émeutes. En effet, Waters a été réprimandé par le juge Cahill pour avoir donné à la défense Chauvin des motifs d’appel possibles, bien qu’il ait rejeté une requête en annulation du procès.

Mais grâce au jury Chauvin, ce cauchemar ne s’est pas répété le soir du 21 avril. Il y avait eu des craintes justifiées que des émeutes se produisent même si l’ancien flic était condamné. Mais il s’est avéré que la réaction au verdict a été une réaction de jubilation générale. Des célébrations, plutôt que des manifestations de colère, ont eu lieu dans tout le pays.

Biden a pesé avec la rhétorique sur le procès étant un «compte» et un «appel au réveil» pour la nation. Le vice-président Kamala Harris a également affirmé ce qui était arrivé à Floyd, décédé après avoir été arrêté pour avoir passé un faux billet dans un dépanneur, incarnait la vérité sur l’injustice raciale généralisée aux États-Unis.

Malgré les affirmations incessantes selon lesquelles les États-Unis sont une société irrémédiablement raciste, le sentiment que le système avait travaillé pour punir quelqu’un qui avait commis un acte flagrant a produit le bonheur, pas plus de colère. Alors que ceux qui avaient l’intention de maintenir la colère, comme l’ancien président Barack Obama et divers militants du BLM, cherchaient à dissiper toute idée selon laquelle le verdict devrait inspirer confiance dans la justice américaine plutôt que servir de motif à davantage de protestations, c’était difficile même pour la plupart déterminé à dissiper les bons sentiments du verdict.

Pour ceux qui vivent dans des quartiers incendiés ou pillés l’été dernier – comme beaucoup à Minneapolis – il y a eu des expressions de soulagement à propos de la menace de violence et des troubles évités. Mais le fait que la violence ne soit pas le résultat cette fois-ci ne devrait pas inspirer la confiance que les émeutes de l’été dernier étaient un événement unique qui ne se répétera pas.

Les tirs de la police, aussi justifiés aient-ils pu être, à Atlanta et à Kenosha, dans le Wisconsin, ont également provoqué des émeutes l’été dernier. Et seulement une semaine avant qu’un jury ne condamne Chauvin à Minneapolis, une fusillade policière sur Duante Wright a conduit à la violence que Waters avait contribué à encourager.

Le verdict Chauvin n’était pas la première fois au cours de l’année dernière que des émeutes avaient été prévenues, non pas par des têtes plus fraîches, mais parce que ceux qui auraient pu se révolter avaient obtenu ce qu’ils voulaient. C’était vrai en novembre dernier, lorsque les mêmes vitrines ont été fermées dans tout le pays en prévision de la violence si Donald Trump avait remporté l’élection présidentielle.

Les émeutes sont la nouvelle norme

Nous savons maintenant que chaque fois que le mouvement BLM peut mettre en évidence un cas qui, selon lui, prouve son point de vue sur le racisme, qu’il soit exact ou non, des émeutes suivront. Comme l’ont prouvé les conséquences de la course présidentielle, il peut en être de même pour les résultats des élections.

À Minneapolis, la possibilité d’émeutes avait plané sur le procès depuis le début. En effet, l’agitation suscitée par la condamnation de Chauvin – peu importe à quel point le spectacle lugubre qui s’est déroulé dans la bande vidéo de la mort de Floyd aurait pu être déchirant – ressemblait à la façon dont les racistes de Jim Crow ont intimidé les jurys pour qu’ils acquittent les accusés d’avoir tué des Noirs.

Les événements de l’année écoulée ont prouvé que dans l’Amérique post-George Floyd, la violence politique sur tout ce qui peut être prétendu prouver le racisme est quelque chose à prévoir, plutôt qu’un événement choquant. En effet, ce sont les cas où les émeutes ne suivent pas, comme le résultat du procès Chauvin, qui sont les valeurs aberrantes.

Les démocrates se contentent d’excuser ou de rationaliser les émeutes lorsqu’elles se produisent, comme cela s’est produit tout au long de l’été dernier lorsque les grands médias ont tenté de prétendre qu’elles étaient «pour la plupart pacifiques». Ils s’opposent activement aux efforts, comme la loi adoptée par la Floride pour alourdir les peines en cas d’émeute tout en préservant le droit de manifester pacifiquement.

Les manifestations sont une réaction justifiée à la façon dont la plupart de ceux qui se sont livrés à la violence du BLM n’ont pas été inculpés ou se sont retirés à la légère après avoir été renfloués par des fonds soutenus par Biden et Harris. Le fait que les mêmes personnes qui rationalisent les émeutes du BLM diabolisent toujours la foule pro-Trump qui a pris part à l’émeute du Capitole et exigent qu’ils soient condamnés pour de graves accusations pensent que les émeutiers de gauche devraient obtenir un laissez-passer illustre leur hypocrisie et leur manque de principe.

Alors que les Américains étaient heureux d’éviter une autre série d’émeutes à cause de la mort de Floyd, il est évident que les émeutes ou leur menace sont désormais une caractéristique permanente de la vie américaine. À l’avenir, chaque fois qu’un incident qui peut être qualifié, équitablement ou non de raciste, ou qu’un procès produit un verdict impopulaire, ou que la gauche perd le pouvoir, des émeutes sont probables.

Même si Chauvin méritait d’être condamné, personne ne devrait se réjouir de la façon dont le procès a confirmé une fois de plus que nous vivons maintenant dans un pays où la violence politique n’est plus considérée au-delà des pâles.

Jonathan S. Tobin est un contributeur principal de The Federalist, rédacteur en chef de JNS.org et chroniqueur pour le New York Post. Suivez-le sur Twitter à @jonathans_tobin.