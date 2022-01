La gauche se retire du message de «guerre contre COVID» alors que les Américains acceptent que le virus est là pour rester: Watters

L’animateur de Fox News, Jesse Watters, a fustigé lundi les démocrates et les médias sur « The Five » pour leur soudaine « retraite » de la guerre contre COVID-19 alors que les Américains acceptent la réalité que le coronavirus est là pour rester et que la vie doit s’adapter en conséquence.

« Les démocrates vaccinés obtiennent des cas révolutionnaires de ‘cron et ils ont un cas révolutionnaire de clarté, disant que je peux faire la différence maintenant. Peut-être que nous ne devrions pas fermer les écoles. Peut-être que nous ne devrions pas licencier des infirmières. Peut-être vaccinés les gens peuvent transmettre cette chose », a déclaré Watters sur « The Five ». « Donc, vous voyez un recul de la guerre contre le virus par la gauche et ils reviennent là où les conservateurs sont depuis des mois, voire des années. »

Après près de deux ans de plaidoyer ou de défense de divers blocages et mandats, les démocrates semblent changer de ton

Après près de deux ans de plaidoyer ou de défense de divers blocages et mandats dans le but d’arrêter le virus pour de bon, d’éminents démocrates et médias semblent avoir accepté le fait que même avec des vaccins efficaces qui diminuent son impact, COVID-19 est une maladie endémique qui ne sera éradiquée à aucun moment dans un proche avenir.

Watters a déclaré que l’effort collectif des médias pour recadrer le virus comme « une menace bipartite » le prouve.

LES MÉDIAS LIBÉRAUX DONNENT EN GRANDE PARTIE À BIDEN UN PASS POUR LA RÉCLAMATION COVID EST RÉSOLU AU NIVEAU DE L’ÉTAT APRÈS AVOIR GRADÉ TRUMP

« [They say]« Il ne devrait pas y avoir de stigmatisation liée à la capture de COVID-19. Vous ne devriez pas avoir honte d’attraper le virus. Oh, merci, les gars. Où était-ce ? » Watters a demandé.

Le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef de la Maison Blanche et directeur du NIAID, participe à l’appel régulier de l’équipe d’intervention COVID-19 de la Maison Blanche avec la National Governors Association dans l’auditorium de la Cour sud dans le bâtiment du bureau exécutif d’Eisenhower sur le campus de la Maison Blanche, Lundi 27 décembre 2021, à Washington. (Photo AP/Carolyn Kaster)

« Même Fauci ne prend pas Fauci au sérieux », a poursuivi Watters. « Réduire de moitié le temps de quarantaine parce qu’il dit que nous ne voulons pas trop perturber l’économie. C’est tout d’un coup une considération ? »

Les démocrates sont obligés de faire face à ce que les républicains ont reconnu depuis le début, a expliqué Watters.

« Les mêmes personnes qui poussent ce mensonge… disent que vous savez quoi… tout le monde va avoir ‘cron’. Nous devons vivre avec. Maintenant, nous retournons tous là où la Floride était depuis le saut. Vous devez être intelligent, être en sécurité et vous devez être libre. Il faut un peu plus de temps aux démocrates pour y arriver. «

La co-animatrice de « The Five », la juge Jeanine Pirro, a fait écho à ce sentiment, ajoutant qu’elle pensait que le changement soudain de message pourrait avoir quelque chose à voir avec les prochaines élections de mi-mandat.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Fauci a fait volte-face depuis le premier jour. Ce que j’entends maintenant, c’est – j’entends un changement », a-t-elle déclaré. « Je pense que c’est comme si c’était peut-être motivé par la politique et les midterms. »

Les motivations mises à part, Pirro a déclaré que les responsables devraient concentrer leurs efforts sur « s’assurer que les gens peuvent retourner au travail et que nous pouvons réduire le temps de quarantaine ».