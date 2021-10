La GeForce de Nvidia obtiendra désormais un niveau RTX 3080

Nvidia ajoute un nouveau niveau RTX 3080 à son streaming de jeux GeForce Now, qui offrira aux abonnés un accès à ce que la société dit être « le superordinateur de jeu le plus puissant jamais construit », rapporte The Verge. Le nouveau niveau devrait être opérationnel d’ici la fin de l’année, les fondateurs et les abonnés de niveau prioritaire se voyant offrir un premier accès à l’option 3080.

Le nouveau service représentera une augmentation de prix par rapport au niveau Priority existant de 10 $ par mois, le service 3080 étant proposé sous forme d’abonnement de six mois pour 99,99 $, soit environ 17 $ par mois. Cependant, le nouveau niveau offrira des performances qui n’existent pas actuellement dans d’autres services de streaming de jeux, Nvidia promettant également une réduction spectaculaire de la latence.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : examen Nvidia RTX 3080

Le service RTX 3080 n’utilise pas réellement de cartes graphiques RTX 3080, les centres de données utiliseront plutôt des puces aux performances équivalentes conçues pour s’intégrer dans un serveur. Le nouveau niveau permettra le streaming jusqu’à 1440p avec 120fps sur PC et Mac. Une option 4K 60fps est également disponible, mais ne sera initialement proposée que pour le périphérique Shield TV de première partie de Nvidia, car tous les périphériques de streaming ne géreront pas le décodage h.265. Cependant, le plan semble être que Nvidia étende éventuellement les options 4K à d’autres appareils.

Le marketing de Nvidia promet une « mise à niveau des performances géante » de l’option cloud RTX 3080, offrant une augmentation des performances 70 fois supérieure à celle de l’ordinateur portable de l’utilisateur Steam moyen et sept fois supérieure à celle d’un ordinateur de bureau Steam moyen.

Nvidia espère également améliorer la latence avec le nouveau matériel, aidé par sa technologie Adaptive Sync. La société affirme que son niveau cloud 3080 n’entraîne que 56 ms de latence lors de l’exécution de Destiny 2 à 120 ips, en le comparant à 93 ms de latence d’une Xbox Series X exécutant le même jeu à 60 ips.

Ces chiffres sont généralement basés sur le meilleur des cas, bien sûr, la latence étant également affectée par l’endroit où vous jouez par rapport aux centres de données de Nvidia. La bonne nouvelle, c’est que la société ouvre quatre nouveaux centres de données : un à Singapour, deux en Australie et un au Brésil. Nvidia déploie également Adaptive Sync pour tous les niveaux GeForce Now, ce qui signifie que même les joueurs qui ne mettent pas à niveau devraient voir une amélioration de la latence.

Les joueurs auront besoin d’une vitesse de téléchargement minimale de 35 Mbps pour jouer à 1440p 120fps et d’une vitesse minimale de 40 Mbps pour une lecture 4K sur le téléviseur Shield.