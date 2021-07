La Generalitat veut doubler le budget dédié au sport

14/07/2021 à 18:21 CEST

La ministre régionale de la Présidence de la Generalitat, Laura Vilagrà, a encouragé et souhaité bonne chance aux athlètes catalans pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020.

Lors d’une visite ce matin à la RCA de Sant Cugat del Vallès, le conseiller s’est entretenu avec une représentation des plus de 100 “ambassadeurs du pays” qui finalisent leur préparation pour participer au double événement sportif dans les prochains jours.

Laura Vilagrà a réaffirmé l’engagement du Gouvernement envers le sport et a rappelé que l’Exécutif a alloué, à travers le programme ARC (Haute Performance Catalane) du Secrétariat Général du Sport et de l’Activité Physique (SGEAF), 37 millions d’euros de bourses dans cycle destiné aux athlètes qui veulent atteindre l’élite. De même, la conseillère a souligné le rôle capital de la CAR dans l’accompagnement des athlètes, « grâce à des installations exemplaires et dans l’engagement à la double pratique sportive et professionnelle ».

D’autre part, le ministre de la Présidence a profité du fait que 40% des athlètes de la CAR et 59% des médailles obtenues par le centre correspondent à des femmes, pour réitérer que dans cette législature nous travaillerons à ” promouvoir et visualiser « les sports féminins et ce “Nous allons doubler le budget” dédié au sport pour en faire “une source de santé et de bien-être, et un atout économique et de recherche”.

Durant le séjour, la conseillère a fait le tour des services et installations sportives de la CAR (piscine olympique extérieure, piscine intérieure, salle de ping-pong, piste d’athlétisme extérieure, etc.), où elle a pu discuter et souhaiter bonne chance. aux membres de l’équipe de natation artistique, la joueuse de tennis de table et championne du monde paralympique Jordi Morales, et des athlètes tels que le vétéran mondial et médaillé européen Jésus Ange Garcia Bragado, entre autres.

Ce groupe d’athlètes s’entraîne dans le principal centre de haute performance catalan pour affronter l’épreuve olympique (du 23 juillet au 8 août) et paralympique (du 24 août au 5 septembre). La représentation catalane aux Jeux Olympiques sera de 101 athlètes (51 hommes et 50 femmes) sur le total de 321 athlètes qui composent la délégation espagnole, tandis que dans la compétition paralympique, en l’absence de confirmation officielle, la Catalogne pourrait avoir 24 athlètes de le plus de 120 de la délégation espagnole.