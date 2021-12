La Generalitat voit des progrès dans le projet de Valence pour économiser les avantages urbains

28/12/2021 à 20:53 CET

.

La Generalitat était satisfaite du projet que Valence lui a présenté mardi reprendre la construction de la Nouvelle Mestalla, bien qu’il ait admis que maintenant un plan doit être étudié et approfondi qui peut permettre au club économiser les avantages urbains qui lui ont été accordés en son temps pour changer de stade à travers une Action Territoriale Stratégique (ATE).

Le Consell a entamé il y a quelques semaines un processus pour annuler l’ATE à l’avance en raison des retards de Valence mais a laissé ouverte la possibilité de maintenir tout ou partie des avantages urbains qui ont été accordés au club. pour rendre l’intrigue de l’actuelle Mestalla plus attrayante.

Des sources présidentielles ont souligné que contrairement à la dernière rencontre entre les deux, Valence a cette fois présenté un projet avec un soutien financier (celui de l’argent que le club recevra de l’accord entre la Liga et le fonds CVC) mais ils ont souligné qu’il doit être étudié pour voir sa faisabilité.

Les deux parties ont demandé de nouvelles réunions à caractère plus technique. En effet, ce vendredi, le ministre des Territoires, Arcadi Spain, et le ministre de l’Économie, Rafa Climent, participeront à une autre réunion avec plusieurs directeurs généraux du club.

Le président de Valence, Anil Murthy, était très satisfait de la rencontre et a déclaré que « dans le concept & rdquor; il existe déjà un « accord & rdquor ;. Le dirigeant a assuré qu’il s’agissait « d’une rencontre plus que productive, sérieuse. Nous continuerons avec d’autres réunions d’équipe, avec mes collègues et leurs collègues & rdquor ;. « Je suis très optimiste après cette rencontre. C’est un projet qui, comme je l’ai annoncé lors de la réunion, va aller de l’avant et je suis optimiste quant à la feuille de route & rdquor;, a déclaré Murthy, qui a indiqué qu’ils maintenaient l’idée de reprendre les travaux en septembre 2022.

« C’est quelque chose de très positif pour le club et pour la ville. C’est une chose très importante après l’arrêt du projet pendant douze ans. Ce n’est pas seulement le terrain, c’est tout l’investissement car il y a des millions et des millions d’euros qui vont entrer dans la ville, avec le terrain et le tertiaire. On parle d’entre 400 et 500 millions d »’, a-t-il crypté.