La séquence granuleuse montre une petite fille en équilibre précaire contre un canapé à imprimé floral. Elle a du mal à mettre son pied droit dans la botte gauche de son père, une scène qui ravit tous les pères jusqu’au jour où il est en retard au travail et ne trouve pas ses chaussures.

Le tout-petit n’a pas à s’inquiéter d’une réprimande. Megan Fehling est née le 18 octobre 2001, le jour où les Bérets verts ont été déployés en Afghanistan pour venger la mort de son père cinq semaines plus tôt.

« Mon père était pompier, mais je ne l’ai jamais rencontré », explique-t-elle avec un petit rire déconcerté à un professeur de guitare virtuel.

“Generation 9/11 », qui est diffusé sur PBS ce soir à 19 h 30, heure de l’Est, concerne ostensiblement les enfants des 105 femmes enceintes veuves lors des attentats des tours jumelles et du Pentagone. Les cinéastes ont examiné les victimes avant d’arriver à sept “personnes de toutes sortes d’horizons divers” pour “dévoiler le coût caché de la tragédie”.

Le spectateur rencontre les enfants des pompiers et des soldats des forces spéciales, des banquiers d’affaires et des porte-papiers syndicaux. Certains ont passé chaque jour de leur vie en danger ; d’autres sont entrés à Ground Zero pour la première et la dernière fois de leur vie.

Le chagrin de ceux qui sont nés sans père devrait faire de “Génération 9/11” le documentaire le plus convaincant à avoir vu le jour au cours des 20 années qui ont suivi les attentats. PBS parvient en quelque sorte à éliminer toute qualité durable de ses profils. Le film qui en résulte n’est pas une méditation sur le deuil ou sur le fait de grandir sans père ou d’élever des enfants seul. C’est un documentaire sur l’actualité vue à travers les yeux d’enfants précoces de tous les bords de l’échiquier politique.

Presque tout ce qui distingue ces adolescents de leurs pairs est effacé, ignoré, passé sous silence. Nous ne voyons pas comment leur éducation est affectée par la mort de leurs pères ou les actions ultérieures de leurs mères.

Leurs frères et sœurs plus âgés sont presque entièrement silencieux, leurs frères et sœurs plus jeunes étant absents. Il n’y a pas d’amis, peu d’observateurs tiers au-delà des veuves qui les accompagnent à l’écran et interviennent de temps en temps. Les cinéastes se contentent de traiter chaque enfant interprète comme un individu atomisé, né d’une tragédie, oui, mais en quelque sorte pas touché par elle ou par aucun autre humain dans leur vie au-delà de la mère.

Les « coûts cachés de la tragédie » mentionnés dans le communiqué de PBS semblent faire référence à des événements contemporains plutôt qu’à ceux qui ont changé leur vie. Les adolescents passent plus de temps à parler de fausses nouvelles et de fusillades dans les écoles, de COVID-19 et de racisme que de papa. Les pères sont les frais d’admission, les accessoires qui sont déplacés hors de la scène afin que nous puissions entendre les étudiants de premier cycle parler des postures insipides qu’ils ont apprises sur Internet ou du cours collégial d’entrée de gamme payé par les fonds de bourses qui ont surgi à la suite de la Attentats du 11 septembre.

Veuillez ne pas confondre le paragraphe ci-dessus avec une critique des enfants orphelins de père ; c’est un acte d’accusation de cinéma paresseux. Un documentaire est aussi bon que les questions d’un intervieweur.

PBS semble plus intéressé par l’utilisation de la signification de l’identité de ses sujets que par leur vie. On a l’impression que la majorité des interactions ont quelque chose du genre « en tant qu’enfant du 11 septembre, qu’avez-vous ressenti à propos de [matter of supreme importance to PBS filmmaker]?”

«Je m’en fichais vraiment, pour être honnête. Ça va sonner mal, mais j’avais sept ans, alors laisse-moi une marge de manœuvre. Je n’aime pas la politique », a déclaré Ronald, un adolescent noir dont le père soldat est mort au Pentagone, à propos de l’élection de Barack Obama.

Ronald, comme la plupart des sujets du film, est présenté sans nom de famille – peut-être la seule chose qu’il ait jamais reçue de son père. Il méprise l’impact du 11 septembre sur sa vie. C’est « dur de faire une relation avec rien… Tout est sur YouTube : je n’ai plus besoin de savoir », dit-il.

L’athlète du secondaire admettra qu’il y a eu «une ou deux fois que j’aurais souhaité qu’il soit là» pour assister aux exploits de son père. Ce qui ressort de ces cas reste un mystère. Ronald dit que sa mère “a fait un excellent travail” et nous partons pour les élections de 2016 et d’autres événements historiques mondiaux.

Claudia parle à son père, qui est mort en accrochant du papier peint dans une entreprise financière, tous les jours. Elle s’arrête sous les photographies encadrées qui décorent la maison de sa famille en Floride pour prier et méditer. Qu’est-ce que c’est dans le chagrin qui produit une Claudia ou un Ronald ? Les cinéastes ne semblent pas s’en soucier.

La trame de fond la plus approfondie que nous obtenons d’un sujet est celle de Luke Taylor. Son père Delta Force est mort au Pentagone. Sa mère atteinte d’un cancer est décédée deux ans plus tard. Luke a grandi dans le Colorado avec son oncle paternel et sa tante. Il est maintenant candidat au ROTC de l’armée à la Texas Christian University. Il attribue autant à son oncle des renseignements de l’armée qu’à son père des opérations spéciales pour avoir inspiré sa décision de “faire ma part”.

« J’ai l’opportunité… de mener la même guerre qui a commencé parce que mon père est mort », dit Luke.

Le documentaire fera ses débuts le jour même où les forces américaines se retireront d’Afghanistan après 20 ans. Cinq jours plus tôt, des terroristes avaient fait exploser une bombe suicide à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul. Le caporal suppléant Rylee McCollum, âgé de 20 ans, a été tué dans l’explosion.

Sa veuve doit accoucher en septembre.

Bill McMorris est rédacteur pour le Washington Free Beacon. Il a auparavant travaillé au Franklin Center for Government and Public Integrity, où il était rédacteur en chef de Old Dominion Watchdog.