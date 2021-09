La génération de factures de TPS par voie électronique s’accélère avant la saison des fêtes

L’ascension et l’ascension d’Oscar Piastri en Formule 2 cette saison ont été impressionnantes. Le problème est que s’il remporte le titre, il risque de ne plus rouler l’année prochaine et devra peut-être opter comme réserve pour une équipe de Formule 1 en 2022. La course est jonchée d’histoires de jeunes pilotes très talentueux qui n’arrivent […] More