La génération de factures E-way chute au plus bas en 5 mois en novembre

Le nombre de factures électroniques pour le commerce inter-États dans le cadre du système de taxe sur les produits et services (TPS) s’est élevé à 6,12 crores pour novembre, le plus bas en cinq mois, reflétant la modération des expéditions de marchandises après les festivités.

La génération de factures électroniques enregistre une augmentation constante depuis juin 2021 après être tombée en dessous de 4 crores en mai lorsque la deuxième vague de la pandémie de Covid était à son apogée. Les factures électroniques d’octobre atteignaient un record de 7,35 crores, les données mensuelles les plus élevées depuis le déploiement du régime d’impôt indirect en juillet 2017, reflétant une reprise des activités économiques pendant la saison des festivals et une meilleure conformité.

La génération quotidienne d’e-way était de 20,38 lakh en novembre, en baisse de 14% sur le mois par rapport à 23,71 lakh en octobre. Cependant, la génération quotidienne de factures électroniques à 21,1 lakh au cours des cinq premiers jours de décembre indique la possibilité d’une reprise de la demande avant les vacances de fin d’année.

La génération de factures électroniques par les entreprises est passée à 6,79 crore en septembre, contre 6,59 crore en août, 6,42 crore en juillet et 5,47 crore en juin.

L’augmentation de la production de factures électroniques se traduit par des revenus de TPS plus élevés. Les perceptions brutes de la taxe sur les produits et services (TPS) se sont élevées à 1 31 526 crores de roupies en novembre (ventes d’octobre) 2021, le deuxième plus haut taux de rattrapage de l’histoire de la taxe indirecte globale qui a été lancée en juillet 2017.