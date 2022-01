La génération de factures électroniques en décembre est la deuxième plus élevée à ce jour

La génération de factures électroniques à 7,35 crore en octobre a été la plus élevée jamais enregistrée grâce à la poussée des expéditions de marchandises pour le stockage avant la saison des festivals par les commerçants et les commerçants. Les factures des transports en commun sont tombées à leur plus bas niveau en cinq mois en novembre, la demande s’étant modérée après les festivités.

La génération de factures électroniques pour le transport de marchandises dans le cadre du système de taxe sur les produits et services (TPS) a atteint 7,16 crores pour décembre, le deuxième plus élevé de tous les mois depuis le déploiement du système en ligne le 1er avril 2018, reflétant une augmentation de la demande durant la fin d’année.

La génération de factures électroniques de décembre était supérieure de 17 % aux 6,12 crores signalés en novembre. La génération quotidienne d’e-way a augmenté de 13% en un mois pour atteindre 23,1 lakh en décembre, contre 20,38 lakh en novembre. La génération de factures d’e-way par les entreprises est passée à 6,79 crore en septembre, contre 6,59 crore en août et 6,42 crore en juillet.

L’augmentation de la production de factures électroniques se traduit par des revenus de TPS plus élevés. Les perceptions brutes de la TPS se sont élevées à environ 1,3 crore de lakh Rs en décembre (transactions de novembre) malgré une réduction de 17% sur le mois des factures électroniques générées en novembre en raison d’une meilleure conformité fiscale et d’une meilleure administration fiscale. Les recouvrements de TPS de janvier (transactions de décembre) dépasseront probablement les recouvrements de décembre d’une marge décente.

