La génération de factures électroniques est modérée ; ramassage probable avant Diwali

La génération quotidienne de factures électroniques était de 24,2 lakh pour la semaine terminée le 10 octobre, soit 17,65% de plus que la moyenne quotidienne pour la semaine terminée le 12 septembre. Entre le 1er et le 17 octobre, jusqu’à 3,7 crores de factures électroniques ont été générées.

La génération quotidienne de factures électroniques pour le transport de marchandises dans le cadre du système de taxe sur les produits et services (TPS) s’est élevée à 21,14 lakh pour la semaine se terminant le 17 octobre, soit 12,6% de moins que la moyenne quotidienne de la semaine précédente, reflétant une réduction des expéditions en raison de vacances de Dussehra.

Cependant, la moyenne quotidienne pour les 17 premiers jours d’octobre à 21,74 lakh était toujours supérieure de 2,4% à celle des 19 premiers jours de septembre.

« Les envois étaient plus nombreux pour la semaine se terminant le 10 octobre en gardant à l’esprit les vacances de Dussehra au cours de la semaine se terminant le 17 octobre. Les envois devant reprendre maintenant avant Diwali le 4 novembre, je m’attends à ce que la génération de factures électroniques d’octobre soit la plus élevée mensuellement. génération en 2021 », a déclaré à FE Abhishek Gupta, co-secrétaire de l’All India Transporters Welfare Association (AITWA).

Grâce à l’assouplissement des blocages, la génération de factures électroniques par les entreprises est passée à 6,79 crore en septembre, contre 6,59 crore en août et de 6,42 crore en juillet. Il était de 7,12 crore pour mars, avant que la deuxième vague de Covid-19 ne frappe les activités économiques.

L’augmentation de la production de factures électroniques se traduit par des revenus de TPS plus élevés. Les perceptions de la TPS ont atteint 1,17 lakh crore en septembre (principalement les transactions d’août), en hausse de 23% en glissement annuel et de 4,5% en glissement mensuel, signalant une reprise soutenue des échanges et du commerce.