La génération de factures électroniques s’accélère en juillet

Avec l’impact de la décroissance de la deuxième vague de Covid et les progrès de la campagne de vaccination, certaines parties de l’économie devraient se redresser à partir de juillet.

La génération de factures électroniques pour le transport de marchandises s’est accélérée en juillet, indiquant une reprise progressive de la reprise économique, alors que l’impact de la deuxième vague de Covid s’estompe. Au cours des 11 premiers jours de juillet, la production quotidienne moyenne de factures électroniques s’élevait à 19,24 lakh, soit 5,6 % de plus que la moyenne de juin et 49 % de plus qu’en mai.

Entre le 1er et le 11 juillet, jusqu’à 2,12 crores de factures électroniques ont été générés. L’augmentation de la production de factures électroniques se reflétera dans les recettes de la taxe sur les produits et services (TPS).

Les perceptions brutes de la TPS, après être restées au-dessus de la barre des 1 lakh-crore de Rs pendant huit mois consécutifs, se sont élevées à 92 849 crores de Rs en juin (transactions de mai), reflétant le coup porté à l’économie par un verrouillage localisé.

Grâce à la réduction des cas de Covid-19 et à l’assouplissement des blocages, la génération de factures électroniques par les entreprises est passée à 5,5 crore en juin, contre 3,99 crore en mai, indiquant une reprise intelligente du commerce et des affaires. Environ 5,9 crores de factures électroniques ont été générés en avril.

Au cours des derniers mois, les recettes de la TPS du gouvernement ont été solides, grâce aux mesures prises pour lutter contre l’évasion, à une conformité accrue et également à un détournement des entreprises du secteur informel. Une reprise économique naissante qui semble avoir été rapidement perturbée par la deuxième poussée de la pandémie, a également aidé.