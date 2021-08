La génération de Tristan Vukcevic : ce sera la draft 2022

La draft 2021 est entrée en vigueur et une nouvelle génération est arrivée en NBA. Et avec elle, de nouveaux joueurs espagnols, comme Usman Garuba et Santi AldamaIls cherchent leur place dans la meilleure ligue du monde. Bien sûr, comme dans la compétition nord-américaine les choses ne s’arrêtent pas et il y a toujours des nouvelles, analystes et journalistes se sont chargés de faire leurs pronostics pour la draft 2022, pour laquelle il reste pratiquement une année civile. Dans un article ESPN spectaculaire, on parle de jusqu’à 100 joueurs qui peuvent participer à la loterie et avoir un trou dans le futur, en plus de souligner l’absence de bases, l’âge avancé avec lequel la génération actuelle a débarqué et les noms qui feront les couvertures et les gros titres dans les prochaines années.

Parmi les grands noms du repêchage de 2022, il y a des visages familiers du basket espagnol. Le premier d’entre eux est Tristan Vukcevic, que dans les prédictions apparaît dans la position numéro 21 de la loterie. L’équipe de jeunes du Real Madrid veut suivre les traces de son ancien coéquipier Usman Garuba et prévoit d’atterrir en NBA dans un avenir proche. Quelques places plus loin, à 26 ans, nous avons Khalifa Diop, de Gran Canaria, un jeune de 19 ans qui pourrait faire le grand saut de l’autre côté de l’Atlantique l’an prochain.

Et au dessus d’eux, en position numéro 6, c’est Yannick Nzosa, la jeune promesse d’Unicaja, qui côtoiera les stars universitaires du moment et rivalisera avec elles pour les premières places. Aussi et plus loin, à 45, se trouve Rubén Domínguez, d’Estudiantes. Mario Nakic, d’Andorre et de l’équipe de jeunes blancs, aurait 76 ans. Une position avant serait Boris Tisma, également formé au même endroit. Et en position 79 serait Carlos Alocen, qui aurait besoin de plus de sécurité pour quitter le Real Madrid avec des garanties.

Voici la liste complète :

1. Chet Holmgren | Gonzague

2. Paulo Banchero | Duc

3. Jaden rustique | G League Ignite

Quatre. Jalen Durer | Memphis

5. Caleb houstan | Michigan

6. Yannick Nzosa | Malaga

7. forgeron de Jabari | Auburn

8. AJ Griffin | Duc

9. Peyton Watson | UCLA

dix. Patrick Baldwin Jr. | Milwaukee

Onze. JD Davison | Alabama

12. Jaden Ivey | Purdue

13. Kennedy Chandler | Tennessee

14. Ousmane Dieng | Breakers néo-zélandais

quinze. Jean Montero | Élite des heures supplémentaires

16. Dyson Daniels | G League Ignite

17. Tyty Washington | Kentucky

18. Daimion Collins | Kentucky

19. Flanigan Allen | Auburn

vingt. Ben Mathurin | Arizona

vingt-et-un. Tristan Vukcevic | Real Madrid

22. Nolan Hickman | Gonzague

2. 3. Earl Timberlake | Memphis

24. Nikola Jovic | Méga Panier

25. Roko Prkacin | Cibona Zagreb

26. Khalifa Diop | Gran Canaria

27. Keegan Murray | Iowa

28. Jaime Jaquez Jr. | UCLA

29. Caleb Amour | Caroline du Nord

30. Mark Williams | Duc

31. Michael Foster | G League Ignite

32. Marcus Bagley | État de l’Arizona

33. Ochai Agbaji | Kansas

34. André Curbelo | Illinois

35. Hugo Besson | Breakers néo-zélandais

36. Fedor Zugic | Ratiopharm Ulm

37. Josiah-Jordan James | Tennessee

38. Johnny Juzang | UCLA

39. Matthieu Mayer | Baylor

40. Justin lewis | Marquette

41. Gabriele procida | Fortitudo Bologne

42. Julien Champagnie | St. John’s

43. Marcheur Kessler | Auburn

44. J’ai dessiné le temps | Gonzague

Quatre cinq. Rubén Dominguez | Étudiants

46. Zach Edey | Purdue

47. Ariel hukporti | Melbourne

48. Ibou Dianko Badji | C | Âge : 18,8 | Barcelone

49. Malcolm Cazalon | Mega Bemax

cinquante. Taevion Kinsey | Maréchal

51. André Nembhard | Gonzague

52. Max abmas | robert oral

53. Azuolas Tubelis | Arizona

54. Guilherme Saints | Mine

55. Terrence Shannon Jr. | Technologie texane

56. Abramo Canka | Névezis

57. Zsombor Maronka | Imbécile

58. Pavel Savkov | Vitoria

59. Volonté Richardson | Oregon

60. Jahvon quinerly | Alabama

61. MarJon Beauchamp | G League Ignite

62. Trayce Jackson Davis | Indiana

63. DeVante ‘Jones | Michigan

64. Davonte Davis | Arkansas

65. Iverson Molinar | État du Mississippi

66. Justin Powell | Tennessee

67. Dawson garcia | Caroline du Nord

68. Jabari Marcheur | Colorado

69. Mike milles | TCU

70. DeAndre Williams | Memphis

71. Hyunjung lire | Davidson

72. Osun Osunniyi | Saint-Bonaventure

73. copain Boeheim | Syracuse

74. Mojave roi | Adélaïde

75. Boris Tisma | Centre d’études étudiants

76. Mario nakic | Andorre

77. À M Digbeu | Prienaï

78. Ismaël Kamagate | Paris

79. Carlos Alocen | Real Madrid

80. Kenneth Lofton Jr. | Technologie de la Louisiane

81. Marcus Carr | Texas

82. Courtney Ramey | Texas

83. Keon Ellis | Alabama

84. Nate Laszewski | notre Dame

85. Tyson etienne | État de Wichita

86. Nikita Mikhaïlovski | Tasmanie

87. Christian braun | Kansas

88. Isaïe Wong | Miami

89. Donta Scott | Maryland

90. Jonathan Tchamwa Tchatchoua | Baylor

91. Makur Fabricant | Les rois de Sydney

92. Jalen Wilson | Kansas

93. Scotty Pippen Jr. | Vanderbilt

94. EJ Liddell | Rue Ohio

95. Adam flagler | Baylor

96. Kofi brûlure de coq | Illinois

97. Isaïe Mobley | USC

98. jours de Darius | LSU

99. Éric Ayala | Maryland

100. Paul Scruggs | Xavier