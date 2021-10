La génération quotidienne de factures électroniques s’accélère en octobre

La moyenne quotidienne pour les dix premiers jours d’octobre était de 22,21 lakh, soit 1,9% de moins que la moyenne quotidienne de septembre.

La génération quotidienne de factures électroniques pour le transport de marchandises dans le cadre du système de taxe sur les produits et services (TPS) s’est élevée à 24,2 lakh pour la semaine terminée le 10 octobre, soit 17,65 % de plus que la moyenne quotidienne pour la semaine terminée le 12 septembre, reflétant la hausse des activités économiques après le début de la saison des festivals.

La moyenne quotidienne pour les dix premiers jours d’octobre était de 22,21 lakh, soit 1,9% de moins que la moyenne quotidienne de septembre. Si l’on se fie aux récentes tendances hebdomadaires, la moyenne quotidienne devrait encore augmenter pour octobre lorsque les données du mois complet seront capturées. Entre le 1er et le 10 octobre, jusqu’à 2,22 crores de factures électroniques ont été générés. Grâce à l’assouplissement des blocages, la génération de factures électroniques par les entreprises est passée à 6,79 crore en septembre, contre 6,59 crore en août et de 6,42 crore en juillet.

L’augmentation de la production de factures électroniques se traduit par des revenus de TPS plus élevés. Les perceptions de la TPS se sont élevées à 1,17 lakh crore en septembre (principalement les transactions d’août), en hausse de 23% en glissement annuel et de 4,5% en glissement mensuel, signalant une reprise soutenue des échanges et du commerce.