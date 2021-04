La génération Y augmente la demande de maisons de luxe maintenant

Dans l’immobilier, la génération Y commence à peine à être reconnue comme l’un des groupes de consommateurs les plus influents.

Par Amit Goyal

La génération Y est connue pour être très timide dans le monde entier. Un trait qui était le plus évident dans leurs préférences d’investissement immobilier. Jusqu’à il y a quelques années, les milléniaux ne se précipitaient pas pour acheter une maison – car ils professaient un amour éternel pour leur mode de vie en mouvement, recherchant des emplois à travers le monde. Mais la pandémie a maintenant changé la donne et les milléniaux courent maintenant en avant, achetant des maisons de plusieurs millions de dollars à travers le monde. Alors, qui sont ces jeunes et qu’achètent-ils en Inde?

Les milléniaux achètent des maisons partout

Qui sont les milléniaux? Pew Research a décrit le «millénaire» comme une personne née entre 1981 et 1996. Selon un rapport du banquier d’investissement Morgan Stanley, ce segment est aujourd’hui une force avec laquelle il faut compter, dans la réussite financière et la croissance économique de l’Inde. Les personnes de ce groupe d’âge représentent près de la moitié de la main-d’œuvre indienne et contribuent à 70% du revenu national des ménages avec une capacité de dépenses combinée de 3,6 milliards de dollars.

Dans l’immobilier cependant, la génération Y commence à peine à être reconnue comme l’un des groupes de consommateurs les plus influents. Aux États-Unis, selon une enquête de la National Association of Realtors, 38% des milléniaux possèdent désormais une maison. Et d’énormes, luxueuses, en plus, selon les données de Sotheby’s International Realty – qui montrent que les propriétés modestes sont contournées par la génération Y pour les maisons de luxe. Le résultat de cette tendance est que dans le monde entier, les milléniaux deviennent une force à remarquer dans l’immobilier haut de gamme, qui se concentre généralement sur les personnes âgées traditionnellement riches.

«Les baby-boomers prennent leur retraite dans des régions plus ensoleillées, tandis que le travail à distance a permis à la génération Y de gravir les échelons du logement dans des villes plus petites et plus abordables», cite ce dernier rapport mondial sur le luxe 2021 de Sotheby’s. Il poursuit en disant que les préférences uniques des consommateurs de la génération Y ont déjà commencé à influencer la façon dont le marché du logement de luxe construit des maisons – et les constructeurs envisagent d’intégrer des fonctionnalités de haute technologie sans contact dans les maisons et d’ajouter des pratiques vertes et des options respectueuses de l’environnement telles que les systèmes géothermiques économes en énergie, les panneaux solaires et les toits verts.

Comment le coronavirus a changé les tendances d’achat d’une maison millénaire

Pour commencer, le virus a obligé les jeunes professionnels à faire un test de réalité, ce qui a eu un impact sur leur état d’esprit. La pandémie les a forcés à rentrer chez eux pendant des périodes excessivement longues chez eux, ce qui les a amenés à repenser leurs options d’hébergement. Ils veulent maintenant acheter des maisons spacieuses qui répondent aux besoins variés de leur famille, y compris celui du bureau à domicile. Cela a également modifié leurs priorités d’une certaine manière – beaucoup préférant investir dans des maisons de luxe plutôt que d’opter pour des vacances à l’étranger dans des lieux exotiques. Bien sûr, certains facteurs du marché ont également aidé.

Les prix des propriétés résidentielles n’ont pas augmenté au cours des dernières années. Les niveaux des prêts hypothécaires sont à un niveau historiquement bas et avec la baisse spectaculaire des dépenses discrétionnaires pour les voyages et les repas au restaurant, l’épargne des gens a augmenté pendant la pandémie. Certains de ces facteurs n’ont fait qu’ajouter à la mentalité traditionnelle d’investir dans la propriété pour un jour de pluie et à la sécurité émotionnelle.

Qui sont les milléniaux qui achètent une propriété en Inde?

En général, les jeunes familles à double revenu, avec un animal de compagnie jeté quelque part. Ce sont la foule des nouvelles technologies ou des professionnels avec de gros salaires et de plus grandes aspirations – les fondateurs de start-up, les riches de la bourse. Ils ont l’argent et veulent un style de vie qui corresponde à cela. Ils préfèrent tout le confort de la vie moderne là où ils vivent – et donc, beaucoup optent pour des communautés fermées.

Ils adorent les espaces sculptés ouverts, les pavillons, les commerces, une salle de sport, des courts de tennis, des parcs de promenade, même des bornes de recharge pour leurs véhicules électriques supplémentaires. Il doit s’agir d’un espace serein qui convienne à leur statut dans la société, et pourtant, sans tracas pour qu’ils aient à le maintenir eux-mêmes. Cela est étayé par le fait que dans des villes comme Bangalore, Hyderabad et la région de Delhi-NCR, où se rassemblent la plupart des riches en technologie, il y a eu jusqu’à présent un énorme pic dans l’immobilier résidentiel de luxe jusqu’en 2021.

La génération Y, une force à surveiller dans les maisons de luxe

Les milléniaux, la génération la plus éduquée de l’histoire de l’humanité, affichant des revenus plus élevés et une valeur d’héritage plus élevée que leurs pères et ancêtres, ont réalisé pendant la pandémie qu’une grande maison n’était plus facultative. Plus il y a d’espace, de commodités et de verdure, mieux c’est. Ainsi, de la scolarisation des enfants aux espaces de zoom dans les maisons, ils prennent en compte la localité, l’accessibilité, la taille – tout ce qui est nécessaire pour une qualité de vie holistique.

La prochaine question évidente que le secteur immobilier doit aborder est-il prêt à répondre à cette demande? Les acheteurs du millénaire examinent la crédibilité et les antécédents du promoteur, la phase de construction de la propriété, l’infrastructure sociale et commerciale à proximité et maintenant – les établissements de santé. Donc, tous ces facteurs vont avoir un impact sur la valeur potentielle de la propriété dans l’année à venir. Ils optent pour des espaces plus grands dans les périphéries de la ville. C’est pourquoi la ruée vers les développements tracés et les fermes dans plusieurs grandes villes de l’Inde.

Il ne fait aucun doute que le secteur de l’immobilier surveille de près la préférence des acheteurs de maison du millénaire, sachant que cela va considérablement façonner la croissance du marché immobilier. Et ils débourseront aussi beaucoup d’argent, pour la bonne maison. Selon une enquête de Sotheby’s International Realty, 63% des acteurs de l’immobilier ont déclaré qu’ils s’attendaient à une hausse des prix des maisons de luxe au cours des trois prochaines années sur leurs marchés respectifs, et plus de 70% ont vu une demande accrue de propriétés de luxe en 2021. Il est donc temps que nous a commencé à construire et à trouver les maisons qu’ils recherchent.

(L’auteur est PDG, India Sotheby’s International Realty)

