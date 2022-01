La génération Z et les millennials sont de plus en plus disposés à acheter directement auprès des marques : rapport

Fait intéressant, près de la moitié (45%) de tous les acheteurs déclarent qu’ils sont prêts à partager des données sur la façon dont ils consomment ou utilisent des produits et plus d’un tiers (39%) déclarent qu’ils sont prêts à partager des données personnelles telles que des informations démographiques ou des préférences de produits.

Plus des deux tiers (68 %) de la génération Z et plus de la moitié (58 %) des millennials ont commandé des produits directement auprès des marques au cours des six derniers mois, contre 41 % en moyenne pour toutes les tranches d’âge. C’est ce qu’indique un nouveau rapport du Capgemini Research Institute, What Matters to Today’s Consumer, qui révèle l’impact considérable de la pandémie sur le comportement et les préférences des consommateurs. Le rapport a également révélé que seulement 37% pour cent de la génération X et 21% des acheteurs de baby-boomers ont commandé directement auprès d’une marque au cours des six derniers mois. Pour ceux qui ont acheté directement auprès des marques, près des deux tiers (60 %) citent une meilleure expérience d’achat comme raison d’acheter directement, et 59 % citent l’accès aux programmes de fidélité aux marques.

Fait intéressant, près de la moitié (45%) de tous les acheteurs déclarent qu’ils sont prêts à partager des données sur la façon dont ils consomment ou utilisent des produits et plus d’un tiers (39%) déclarent qu’ils sont prêts à partager des données personnelles telles que des informations démographiques ou des préférences de produits. Cependant, 54% de tous les acheteurs déclarent que les offres, les offres et/ou les remises les rendraient plus susceptibles de partager leurs données directement avec les marques.

La volonté des jeunes consommateurs de se tourner directement vers les marques lorsqu’ils achètent des biens présente une réelle opportunité pour les entreprises de produits de consommation, a déclaré Tim Bridges, responsable mondial des biens de consommation et de la vente au détail, Capgemini. « Cela leur permet de collecter des données sur les consommateurs et contribue à créer un canal direct aux consommateurs plus mature. Être alimenté par les données permet aux organisations de produits de consommation et de vente au détail de traduire les tendances de l’offre et de la demande en décisions intelligentes sur le meilleur endroit pour stocker leurs produits, personnaliser les produits et services et améliorer l’expérience client », a ajouté Bridges.

Selon le rapport, l’essor du commerce électronique au cours des deux dernières années en raison de problèmes de sécurité et du désir d’éviter les magasins physiques a maintenant atteint un plateau. L’idée qu’en ligne peut remplacer entièrement en magasin a été réfutée, et la majorité des consommateurs (72 %) s’attendent à avoir des interactions importantes avec les magasins physiques après la fin de la pandémie – dépassant les chiffres pré-Covid (60 %). À l’échelle mondiale, tous les groupes d’âge s’attendent à ce que leur niveau d’interactions en magasin après la pandémie soit plus élevé que leurs interactions en ligne. Les baby-boomers sont les plus susceptibles d’interagir en magasin (76 %), et la génération Z est la moins susceptible (66 %).

Cependant, la nature de ces interactions change à mesure que la distinction entre en ligne et en magasin continue de s’estomper, a souligné le rapport. Par exemple, après la pandémie, 22% des acheteurs s’attendent à avoir un niveau élevé d’interactions avec les commandes click-and-collect. Cette tendance est la plus élevée pour les milléniaux (33 %) et la plus faible pour les baby-boomers (11 %).

De plus, la commodité restant une priorité clé pour les consommateurs, la livraison et l’exécution des commandes sont de plus en plus transformées d’un centre de coûts en un moteur de croissance pour de nombreuses organisations. Dans les segments de la santé et de la beauté et de l’épicerie, les acheteurs accordent plus d’importance à la livraison et à l’accomplissement qu’aux expériences en magasin. Cela est particulièrement vrai pour les acheteurs de produits d’épicerie de tous les groupes d’âge, où 42 % des acheteurs déclarent que la livraison et l’exécution sont les attributs de service les plus importants.

La recherche a également souligné que la commodité de livraison est un facteur majeur qui peut pousser les acheteurs à essayer de nouveaux modèles d’achats émergents. Un peu moins de la moitié des consommateurs (47 %) qui ont acheté des produits via des services d’abonnement le font pour la commodité de la livraison à domicile. Après la pandémie, 22% des acheteurs s’attendent à avoir un niveau élevé d’interactions avec les commandes click-and-collect (commande en ligne et retrait en magasin ou en bordure de rue), indiquant un désir persistant d’interagir avec les magasins physiques.

Cependant, les acheteurs sont moins disposés à payer un supplément pour une livraison rapide. Pour l’ensemble des acheteurs, 3,3 % du coût total correspond à la moyenne qu’ils seraient prêts à payer pour une livraison en deux heures, contre 4,6 % en 2019. Alors que les jeunes acheteurs avec enfants restent les plus disposés à payer un supplément, les consommateurs s’attendent de plus en plus à une livraison rapide. livraison comme partie intégrante de l’expérience client.

De plus, la santé et la durabilité semblent devoir continuer à influencer les décisions des consommateurs à l’avenir, et les organisations devraient envisager d’investir pour permettre aux clients de faire des choix éclairés à ce sujet, cite le rapport. 44 % des consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des produits d’épicerie dotés d’un emballage durable. Ceci est plus prononcé parmi la génération Z (64 %) et les milléniaux (54 %) que les générations plus âgées comme les baby-boomers (30 %).

Lire aussi : Pearson India s’en remet à Vicky Kaushal en tant qu’ambassadrice de la marque

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.