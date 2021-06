La génération Z soutient les appels à retourner au bureau

C’est la conclusion de la recherche de Clockwise, qui, puisqu’elle fournit des espaces de bureau, a clairement un intérêt direct, mais il y a quand même des chiffres intéressants ici.

La génération Z, 6-24 ans, mais 16-24 ans aux fins de ce rapport, était peut-être la moins susceptible de trouver l’idée d’entrer dans un bureau attrayante.

Ne sont-ils pas pour les personnes âgées ?

Ce que la recherche montre, c’est que 30% manquent l’élément social du travail, tandis qu’à peu près les mêmes ont du mal à faire la différence entre leur temps personnel et leur temps de travail lorsqu’ils travaillent à domicile.

Près des trois quarts des employés de bureau (71,24 %) ont déclaré qu’un sentiment d’appartenance à la communauté au travail mène à un environnement de travail plus productif et agréable.

Mais alors que ce sont les travailleurs de la génération Z, suivis de près par les millennials, qui sont les plus désireux de retourner dans un environnement de bureau, qui ne nécessitent pas leur retour en ville, révèle cette enquête.

Les deux tiers des travailleurs de la génération Z au Royaume-Uni restent sur place après avoir déménagé des centres urbains du Royaume-Uni pendant la pandémie.

C’est particulièrement intéressant étant donné que le gouvernement britannique envisage d’accorder aux Britanniques le droit de travailler à domicile de manière permanente.

Les ministres ont proposé des changements juridiques qui empêcheraient les employeurs de forcer le personnel à venir au bureau à moins qu’ils ne puissent prouver que c’est essentiel. Cette enquête, menée par Censuswide, a cependant révélé que la nation est également divisée en ce qui concerne les mérites du travail à domicile, pour une multitude de raisons.

Ce que pense la génération Z aujourd’hui dictera probablement les futures pratiques de travail. Et la recherche montre clairement que le bureau n’est pas mort comme on l’a prétendu.

La génération Z en particulier préfère travailler dans un bureau, les deux tiers se déclarant ainsi. Environ 20 % manquent de motivation pour travailler à domicile, tandis que plus d’un quart (27 %) ont déclaré qu’être au bureau leur donne un sentiment d’appartenance et un but.

Les contrats flexibles, plutôt que le travail à distance à temps plein, sont préférés dans tous les groupes d’âge, ce qui se reflète dans la façon dont les gens veulent travailler dans le monde post-pandémique.

Seuls 31% des 18-24 ans interrogés ont déclaré qu’ils avaient l’intention de retourner dans une ville après la pandémie, les autres restant dans des zones suburbaines et rurales ou évaluant leurs options.

Environ un tiers de la main-d’œuvre totale des bureaux du Royaume-Uni a déménagé dans un endroit plus rural ou suburbain en 2020, mais seulement 16% ont l’intention de retourner dans une ville.

Alexandra Brunner, directrice de l’exploitation de Clockwise, déclare :

“L’année écoulée a mis en évidence les avantages du travail à domicile, mais aussi la façon dont les jeunes veulent particulièrement travailler dans un bureau au moins une partie du temps, soulignant la myriade d’avantages intangibles que le fait d’être dans un environnement de bureau peut apporter.”

« La tendance à la régionalité, où les gens veulent travailler et créer des entreprises, se fait attendre depuis longtemps, et cela a été énormément accéléré par la pandémie. Ces résultats d’enquête justifient notre approche consistant à nous concentrer principalement sur les villes en dehors des centres d’affaires habituels. Tant d’endroits – d’Exeter à Reading et bien d’autres – émergent comme des pôles spécialisés, regorgeant de talents rebutés par les grandes villes. “

“Bien sûr, Covid a mis en évidence un besoin de flexibilité, de modèles nouveaux et innovants, et pour les travailleurs d’avoir plus de choix dans leur lieu de travail. Le concept de travail devient beaucoup plus décentralisé, permettant aux entreprises de fonctionner efficacement là où leurs employés en ont besoin. Le fait que la génération Z en particulier recherche une approche différente n’est guère surprenant – et étant donné qu’ils sont la future main-d’œuvre, leurs préférences d’aujourd’hui dicteront la façon dont les entreprises fonctionneront à l’avenir, ils valent vraiment la peine d’être écoutés.

Quelques statistiques basées à Londres : (Tous les Londoniens, pas seulement la génération Z)

· 40% des Londoniens apprécient les équipements régionaux et de loisirs à proximité de leur travail – contre 31,74 % en moyenne nationale

· Près de la moitié des Londoniens (46 %) pensent qu’ils devraient accepter une réduction de salaire pour un poste entièrement à distance – contre 57 % en moyenne nationale

· 81,21% des Londoniens pensent que le soutien en santé mentale est un facteur important lorsqu’ils envisagent leur futur emploi – comparé à 81,54% en moyenne nationale

· 58,44 % des Londoniens travaillent actuellement à domicile, contre 53,78 % en moyenne nationale

· 75,79 % seraient intéressés par une approche de bureau satellite plus localisée qui réduirait le temps de trajet pour se rendre au travail – par rapport à la moyenne nationale de 73,19 %

· 54,5% de ceux à Londres qui travaillent actuellement à domicile préféreraient être dans un bureau