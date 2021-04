La genèse du protocole Fei bloque 1 milliard de dollars en ETH, mais les LP pourraient subir des pertes

Le lancement de Stablecoin soutenu par Ethereum appelé Fei a bloqué près d’un milliard de dollars d’ETH lors de son événement de genèse. Mais le lancement ne s’est pas entièrement déroulé comme prévu pour certains de ses fournisseurs de liquidité.

Le protocole, qui a lancé un événement de genèse le 1er avril, a introduit un stablecoin partiellement soutenu par Ethereum et utilise des courbes de liaison couplées à des incitations directes pour maintenir le bon ancrage. Ces incitations directes pénalisent les fluctuations de prix en s’éloignant de l’ancrage et récompensent les métiers qui poussent les prix vers l’ancrage.

Le chercheur de Messari, Ryan Watkins, a observé l’événement de genèse, qui comprenait un parachutage aux fournisseurs de liquidités. Plus d’un milliard de dollars d’Ethereum ont été bloqués en raison de ces mécanismes de protocole.

Plus d’un milliard de dollars d’ETH sont temporairement piégés à moins que les détenteurs de FEI ne souhaitent encourir des sanctions. Si vous détenez FEI, tout ira bien si vous êtes patient. Mais Solvabilité ≠ Liquidité https://t.co/xoae1sTE5f – Ryan Watkins (@RyanWatkins_) 3 avril 2021

Watkins a noté que la plupart des premiers investisseurs voudront liquider pour récupérer leur ETH et faire un profit, déclarant: « Le problème avec FEI en ce moment est que la plupart des gens veulent le revendre pour ETH, mais cela entraîne des pénalités extrêmes. Finalement, Fei va re-pondérer pour ramener FEI à son ancrage, mais alors quoi? Il y a peu de demande réelle pour FEI et la plupart sont toujours en cours pour les sorties. «

Cependant, les pénalités pour la suppression des liquidités sont liées au mécanisme d’incitation directe qui utilise un système de brûlage dynamique pour influencer les prix. Le protocole expliquait:

«Cela signifie que si vous avez besoin de vendre FEI dans un laps de temps rapide pendant une période de forte pression de vente, vous pourriez encourir une pénalité de brûlure importante. Les mécanismes de stabilité de FEI sont orientés vers une tenue à long terme. »

Le chercheur a ajouté: «J’imagine que de nombreuses personnes qui ont participé à l’offre ont été prises au dépourvu par cette incapacité à échanger FEI contre sa garantie.»

FEI aura une offre non plafonnée qui suit la demande, les pièces entrant en circulation via la vente le long d’une courbe de liaison qui se rapproche de l’ancrage de 1 $.

Le protocole utilise un concept appelé « Protocol Controlled Value » (PCV), ce qui signifie que lorsque les utilisateurs déposent des garanties, le capital est détenu et géré par le protocole, de sorte que la liquidité ne peut pas être simplement retirée. Cela le rend plus décentralisé que d’autres pièces stables telles que Tether, USDC ou BUSD.

Pour lancer l’événement de genèse, le protocole permettait aux utilisateurs de créer FEI à partir de la courbe de liaison ETH avec une réduction à partir de 0,50 USD. Le taux de croissance basé sur l’offre ferait en sorte que la monnaie stable atteigne son ancrage une fois que suffisamment de garanties ont été déposées.

Un «Groupe Genesis» d’adopteurs précoces et d’investisseurs avait été créé pour participer au lancement. Le lancement comprendrait également un parachutage de son jeton de gouvernance appelé TRIBE. Le 1er avril, le co-fondateur du protocole, Sebastian Delgado, a tweeté:

« Une quantité suffisante d’ETH a été levée au cours des deux premières heures de Genesis de @ feiprotocol pour que le protocole atteigne l’objectif d’échelle de 100 millions de dollars FEI en circulation »

Cependant, cela ne s’est pas arrêté là et jusqu’à 1 milliard de dollars d’ETH étaient entrés dans le protocole le 4 avril, alors que l’offre de FEI a grimpé à 2,5 milliards. Ceux qui recherchent la balle rapide et le largage aérien n’ont plus d’autre choix que de tenir FEI jusqu’à ce qu’il revienne à son ancrage.

Watkins a également observé que le lancement avait également poussé Uniswap (où la paire FEI / ETH était échangée) à des liquidités allant jusqu’à 8 milliards de dollars.

Fei Genesis vient d’envoyer des liquidités Uniswap à 8 milliards de dollars pic.twitter.com/d9WCyh6bRU – Ryan Watkins (@RyanWatkins_) 3 avril 2021

Au moment de la rédaction de cet article, la paire avait un niveau de garantie de 2,57 milliards de dollars et un volume quotidien de 65 millions de dollars selon les statistiques d’Uniswap. Le stablecoin se négociait en dessous de son ancrage à 0,945 $ selon Coingecko.