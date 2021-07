La géopolitique de l’activisme de l’OCI au Cachemire

L’OCI avait poursuivi son activisme sur le Cachemire malgré les objections de New Delhi

Par Md. Muddassir Quamar

L’agenda du Pakistan d’internationaliser la question du Cachemire n’est pas nouveau. Islamabad a depuis 1948 fait du Cachemire un élément central de sa politique étrangère, en particulier dans ses relations avec les pays arabes et islamiques. Il a utilisé des forums bilatéraux et multilatéraux pour soulever la question, notamment aux Nations Unies (ONU) et à l’Organisation de la coopération islamique (OCI). Traditionnellement, le Pakistan avait reçu le soutien des monarchies arabes du Golfe, notamment l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU) et d’autres pays islamiques tels que l’Iran et la Turquie.

L’OCI a notamment été l’une des principales plates-formes internationales permettant au Pakistan de mener sa tirade anti-indienne depuis le premier sommet islamique tenu à Rabat en 1969 qui a constitué la base de l’organisation. Le Pakistan a utilisé la plate-forme de l’OCI pour internationaliser la question du Cachemire, sans succès. En 1994, à l’initiative du Pakistan, l’OCI a formé un Groupe de contact sur le Jammu-et-Cachemire avec la Turquie, l’Azerbaïdjan, le Niger, le Pakistan et l’Arabie saoudite comme membres. Le Groupe de contact s’est depuis lors engagé à défendre la position pakistanaise sur la question du Cachemire sans tenir compte de la position indienne.

L’OCI avait poursuivi son activisme sur le Cachemire malgré les objections de New Delhi soulignant que le groupe n’a pas de locus standi sur la question car il s’agit d’une affaire interne et le Cachemire fait partie intégrante de l’Inde. Le changement dans la dynamique des relations bilatérales avec des membres importants de la organisation, comme l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Iran, au cours des années n’avait pas prouvé la position modérée de l’OCI en raison de l’influence pakistanaise. Bien que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis aient progressivement modéré leur position sur la question compte tenu des sensibilités indiennes et des liens stratégiques croissants.

L’Inde a cependant fait des progrès dans l’amélioration des liens avec l’OCI, comme en témoigne l’invitation faite à l’Inde à assister à la session plénière de la 46e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OCI tenue à Abou Dhabi en février 2019 en tant qu’« invité d’honneur ». a fait du bruit à l’invitation de l’Inde, mais l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui sont devenus ces dernières années les partenaires régionaux les plus importants de l’Inde dans le Golfe, ont refusé de tenir compte des objections pakistanaises.

Après la décision indienne d’août 2019 d’abroger les articles 370 et 35A révoquant le statut spécial de J&K, le Pakistan a renouvelé ses tentatives d’internationaliser la question du Cachemire. Il a soulevé la question du Cachemire à plusieurs niveaux, notamment en essayant de convoquer une réunion de l’OCI pour condamner la décision indienne. Bien qu’Islamabad n’ait pas reçu beaucoup de soutien de la plupart des membres de l’OCI, la Turquie s’est accrochée à la question, faisant écho à la position pakistanaise dans différents forums, y compris l’Assemblée générale des Nations Unies décrivant l’Inde comme une « force d’occupation » et appelant à une intervention internationale pour résoudre la question du Cachemire.

A l’OCI aussi, le Pakistan a reçu un soutien écrasant de la Turquie sur la question. La raison de l’hyper activisme d’Ankara sur ces questions est liée au fait que la Turquie nourrit le désir de déplacer l’Arabie saoudite en tant que leader du monde islamique. Alors que l’obsession pakistanaise pour le Cachemire est ancienne, l’objectif turc est d’embarrasser l’Arabie saoudite qui avait refusé de soulever publiquement la question, que ce soit au niveau bilatéral ou lors de forums multilatéraux, y compris l’OCI.

En fait, la position saoudienne sur la décision indienne a provoqué des tensions entre Riyad et Islamabad. En août 2020, le ministre pakistanais des Affaires étrangères Shah Mahmood Qureshi avait fustigé les dirigeants du Royaume pour ne pas avoir convoqué de réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OCI pour discuter du Cachemire. Cela avait conduit Riyad à rappeler son prêt financier d’un milliard de dollars américains au Pakistan, l’obligeant à contracter un prêt à la Chine.

La frustration pakistanaise envers l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ne permettant pas au forum de l’OCI un activisme anti-indien inutile à la suite de la décision indienne de modifier le statut de J&K était palpable dans les tensions qui ont suivi entre les alliés traditionnels et Erdogan, fidèle à sa politique étrangère. caractère, essayait de pêcher dans les eaux troubles.

En décembre 2019, par exemple, le président Recep Tayyip Erdogan avait pris l’initiative de convoquer un sommet islamique parallèle en Malaisie. Le Pakistan qui avait initialement exprimé son enthousiasme à cette perspective a été contraint de se retirer à la dernière minute sous la pression saoudienne.

Néanmoins, compte tenu de l’évolution des circonstances géopolitiques régionales et mondiales, l’Arabie saoudite a pris des mesures pour rétablir ses liens avec le Pakistan. Islamabad veut réparer les relations avec le Royaume étant donné le coût économique et politique des relations tendues. D’un autre côté, l’Arabie saoudite reste préoccupée par les tentatives de la Turquie et, dans une certaine mesure, de l’Iran de ramener le Pakistan sous leurs sphères d’influence. Par conséquent, Riyad a répondu positivement aux récentes ouvertures pakistanaises notables lors de la visite d’Imran Khan en mai 2021 dans le Royaume.

La dernière déclaration de l’OCI sur le Cachemire fait donc partie de l’attrition continue du leadership au sein du monde islamique. La déclaration de l’OCI est intervenue après une réunion entre son secrétaire général Yousef Al-Othaimeen et l’ambassadeur indien à Riyad Ausaf Sayeed, que le ministère des Affaires étrangères a ensuite précisé après la demande formulée par le secrétariat de l’OCI situé à Djeddah. New Delhi aurait rejeté la demande de l’OCI d’envoyer une délégation au Cachemire, réitérant sa position selon laquelle le Cachemire est une partie intégrante et une affaire interne de l’Inde.

La déclaration de l’OCI rappelle néanmoins la nécessité de rester attentif aux développements régionaux et géopolitiques et de ne pas tenir pour acquis l’assouplissement de sa position dans le passé. L’OCI est une organisation politique et les développements géopolitiques peuvent affecter sa position sur les questions pertinentes pour l’Inde. Malgré les hauts et les bas des relations du Pakistan avec les pays islamiques importants, le Pakistan reste une partie de l’OCI et un irritant pour l’Inde.

La nouvelle tentative de l’OCI de redynamiser sa pertinence sur J&K a été rejetée à juste titre par l’Inde, mais c’est un avertissement pour éviter la complaisance. Dans le même temps, cela offre de nouvelles opportunités à l’Inde d’engager le groupe par l’intermédiaire de membres importants et de souligner la folie de la position pakistanaise sur le Cachemire et la façon dont Islamabad a parrainé le militantisme, la radicalisation et le terrorisme en Asie du Sud, ce qui constitue une menace pour la sécurité non seulement pour l’Inde. mais pour toute la région de l’Asie du Sud et de l’Ouest.

(L’auteur est membre de la MP-IDSA et expert en affaires stratégiques au Moyen-Orient. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas les vues de la MP-IDSA ou du gouvernement indien, ni la position ou la politique officielle de Financial Express en ligne.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.