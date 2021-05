La Géorgie Apex Bank considère la CBDC et appelle à des partenariats

Les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) sont devenues la rave du moment suite au tollé mondial pour un système financier plus efficace et inclusif.

Avec l’impact économique de la pandémie, le besoin d’une forme numérique de transmission de valeur n’a jamais été aussi élevé qu’aujourd’hui. Les banques nationales déploient rapidement des programmes de CBDC pour répondre à cette demande croissante.

La dernière d’une longue liste de banques faîtières est la Banque nationale de Géorgie.

Gel numérique à l’horizon

Dans un communiqué publié sur son site Web, la Banque nationale de Géorgie (NBG) a déclaré qu’elle lancerait un programme de monnaie numérique de banque centrale (CBDC) rejoignant une liste de banques nationales dans le processus.

Selon la banque faîtière, cela améliore l’efficacité du système de paiement national et favorise l’inclusion financière des personnes sous-bancarisées dans le pays. Pour l’aider dans ce voyage, le NBG a déclaré qu’il accepterait des participants du secteur privé.

Dans ce qu’on appelle un partenariat public-privé (PPP), il a déclaré que les entreprises technologiques privées, les sociétés de technologie financière et d’autres institutions financières intéressées sont les bienvenues pour aider à créer un «GEL numérique», nommé d’après la monnaie officielle du pays, le lari géorgien. .

Cependant, la banque faîtière avertit que malgré ses efforts de cryptographie, son premier mandat pour maintenir la stabilité des prix et la stabilité financière en Géorgie demeure. L’annonce officielle dit,

«La CBDC a la promesse de libérer l’énorme valeur des modèles commerciaux innovants au profit de la société. L’introduction de la CBDC pourrait accroître l’efficacité de l’intermédiation financière, aider à introduire de nouvelles technologies financières, faciliter l’inclusion financière et atteindre des populations auparavant non bancarisées. Cela pourrait également accroître l’efficacité de la politique monétaire en améliorant le mécanisme de transmission monétaire de la politique monétaire et ses effets sur le bien-être de la société. »

L’ancien régulateur financier de la région soviétique a déclaré qu’il adopterait les principes directeurs de la Banque des règlements internationaux (BRI) 2020 pour créer un GEL numérique dans lequel un ensemble de règles pour un programme CBDC réussi était répertorié.

De plus, il a noté que des risques inhérents étaient attribués aux CBDC étant donné qu’il s’agit d’une technologie complètement nouvelle et potentiellement perturbatrice. Pour assurer une saine gestion des risques, il s’agirait de créer un bac à sable réglementaire permettant aux partenaires potentiels de tester le déploiement de la CBDC dans un environnement contrôlé. Cela le verra utiliser ses outils de cadre réglementaire ouvert pour mesurer l’impact économique d’une éventuelle utilisation des CBDC.

En attendant, aucune date de lancement n’a été choisie et le projet est toujours en cours.

L’impressionnant CV Crypto de Géorgie

Compte tenu de sa petite taille de population de seulement 3,7 millions de personnes dispersées dans ses villages de montagne, la Géorgie est l’une des plus petites économies qui cherchent à rejoindre la frénésie des CBDC.

Mais cela ne le rend pas négligeable, étant donné que l’État géorgien est actif dans l’espace cryptographique depuis 2017.

Dans une démarche qui l’a vu devenir le premier gouvernement national à autoriser l’authentification terrestre avec la blockchain, l’État géorgien a signé un accord avec BitFury pour utiliser le réseau Bitcoin pour enregistrer les titres fonciers.

Il est également devenu la centrale électrique de l’extraction de crypto en Europe après avoir hébergé la troisième plus grande opération d’extraction de crypto au monde. Il est également allé plus loin et a conclu un accord avec la société mère de Cardano IOHK en 2019 pour aider à l’administration du secteur public, en particulier dans l’éducation.

Ces étapes décisives ont depuis introduit l’État géorgien dans la communauté mondiale de la blockchain. Ils ont depuis fait remarquer à l’ancien Premier ministre Mamuka Bakhtadze que la blockchain pourrait faire ce que la machine à vapeur a fait pour la première révolution industrielle dans une interview avec Cointelegraph. Selon Bakhtadze, la blockchain pourrait devenir le catalyseur de la quatrième révolution industrielle.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.