La Géorgie domine l’Alabama et remporte le championnat national de football universitaire

Le quart-arrière géorgien Stetson Bennett a décoché deux passes de touché au quatrième quart pour aider les Bulldogs à remporter leur premier championnat national depuis 1980, battant l’Alabama 33-18.

Après un échappé discutable qui a conduit à un score de l’Alabama plus tôt dans la période, Bennett se regroupait et lançait une passe de touché de 40 verges au receveur large Adonai Mitchell pour remettre les Bulldogs en place. Bennett frappera à nouveau plus tard dans le quatrième avec une passe de touché de 15 verges à Brock Bowers.

Le Géorgien Adonai Mitchell attrape une passe de touché contre Khyree Jackson de l’Alabama lors de la seconde moitié du match de football du championnat College Football Playoff le lundi 10 janvier 2022, à Indianapolis. (Photo AP/Darron Cummings)

Avec 3:33 à jouer, le quart-arrière Bryce Young, vainqueur du trophée Heisman, récupérerait le ballon pour tenter de forcer les prolongations. Young lancerait un Pick Six à Kelee Ringo, ce qui scellerait l’affaire.

Bennett a terminé 17-en-26 avec 224 verges par la passe et deux passes de touché. Mitchell a réussi deux attrapés pour 50 verges et Bowers a réussi quatre attrapés pour 36 verges.

Le match était une bataille de field goal en première mi-temps avec l’Alabama menant 9-6.

Le premier touché du match de nuit au troisième quart-temps.

Stetson Bennett # 13 des Bulldogs de Géorgie cherche à passer le ballon au premier quart du match contre l’Alabama Crimson Tide lors du match de championnat national CFP 2022 au Lucas Oil Stadium le 10 janvier 2022 à Indianapolis, Indiana. (Emilee Chinn/.)

Le porteur de ballon géorgien James Cook a galopé sur 67 verges pour amener les Bulldogs près de la ligne de but. Deux joueurs plus tard, Zamir White courrait pour le score de 1 yard.

Le Géorgien Zamir White célèbre après avoir couru pour un touché lors de la seconde moitié du match de football du championnat de football universitaire contre l’Alabama le lundi 10 janvier 2022, à Indianapolis. (Photo AP/Paul Sancya)

Le point supplémentaire a donné une avance de 13-9 à la Géorgie avec 1:20 à jouer au troisième quart.

Sur le disque suivant, Young se connecterait avec le receveur large Agiye Hall sur 28 verges pour mettre en place un 1er et un but depuis la ligne des 5 verges. Cependant, l’Alabama ne parviendrait pas à marquer et à se contenter de son quatrième placement du match et à réduire le déficit à 13-12.

L’appel échappé douteux est venu au quatrième trimestre. L’Alabama a réussi à mettre la pression sur Bennett et il est apparu qu’il était capable de lancer le ballon avant d’être plaqué pour une défaite.

Cameron Latu de l’Alabama réagit après avoir capté une passe de touché lors de la seconde moitié du match de football du championnat College Football Playoff contre la Géorgie le lundi 10 janvier 2022, à Indianapolis. (Photo AP/Paul Sancya)

Le ballon a rebondi et est tombé dans les mains de Brian Branch, qui est ensuite sorti des limites. Les officiels décideraient que le ballon avait été échappé par Bennett et récupéré par Branch avant que le défenseur ne sorte des limites.

Après un examen plus approfondi, l’appel sur le terrain a été maintenu.

Young capitaliserait et lancerait une passe de touché à Cameron Latu pour monter 18-13.

Ce serait la dernière fois que l’Alabama marquait.

Le géorgien Devonte Wyatt frappe Bryce Young de l’Alabama alors qu’il lance pendant la première moitié du match de football du championnat des séries éliminatoires de football universitaire, le lundi 10 janvier 2022, à Indianapolis. (Photo AP/Darron Cummings)

Bennett ferait preuve d’une certaine résilience et assemblerait quelques disques solides qui se termineraient par des scores. La Géorgie a dominé l’Alabama 27-9 en seconde période.

Young était 35-en-57 avec 369 verges par la passe, une passe de touché et deux interceptions. Brian Robinson Jr. a terminé avec 68 verges en 22 courses. L’offensive de Crimson Tide a été touchée lorsque Jameson Williams est parti avec une blessure au genou et cela a peut-être modifié la façon dont l’offensive a joué sur le tronçon.

La Géorgie terminera la saison avec une fiche de 14-1 et remportera enfin la grande victoire sur l’Alabama.