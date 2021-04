La Géorgie enquête sur un groupe lié à Stacey Abrams en cours avec une bagarre pour des documents assignés à comparaître ⋆ .

Une commission d’éthique géorgienne poursuit son enquête sur les «activités de campagne illégales potentielles» d’un groupe de mobilisation des électeurs anciennement dirigé par Stacey Abrams, candidat démocrate au poste de gouverneur en 2018, a déclaré un responsable à Just the News.

Le New Georgia Project a fait appel d’une décision de la Cour supérieure du comté de Gwinnett qui a ordonné au groupe de «se conformer aux assignations à comparaître précédemment émises» de la Commission de transparence gouvernementale et de financement des campagnes, a écrit le directeur exécutif David Emadi dans un courriel.

Just the News a demandé à la commission une mise à jour sur l’état d’avancement de son enquête à la suite d’une décision de janvier selon laquelle le projet New Georgia devait remettre des documents bancaires. La commission a accusé le groupe d’électeurs de plaider en faveur de l’élection d’Abrams en 2018 contre le gouverneur républicain Brian Kemp “sans s’inscrire en tant que comité de campagne ou sans déposer de divulgations montrant combien il a collecté ou dépensé”, selon le Atlanta Journal-Constitution.

“L’affaire reste en appel pour le moment en attendant sa prochaine audience sur la question”, a écrit Emadi. Il a dit qu’il ne pouvait pas partager les résultats de «toute enquête à ce jour» car le litige se poursuit.

Ni la commission ni le New Georgia Project n’ont répondu aux requêtes demandant le dépôt des recours de ce dernier.

Le juge Warren Davis avait cité des preuves de la commission selon lesquelles le New Georgia Project et son frère Action Fund sollicitaient des contributions et engageaient des dépenses pour promouvoir Abrams, entre autres candidats. Les dépenses comprenaient «des activités de prospection, de la documentation prônant expressément l’élection des candidats et des bureaux extérieurs où ces activités électorales étaient coordonnées».

Nse Ufot, PDG du groupe d’électeurs, a qualifié l’enquête de «nouvelle continuation d’une attaque partisane sans fondement contre une organisation de base» à la suite de la décision. Le New Georgia Project a noté qu’Emadi avait fait don de 600 dollars à Kemp en 2018, et que le démocrate et le républicain devraient se confronter à nouveau lors des élections au poste de gouverneur de 2022.

“Il n’y a rien d’éthique dans cette enquête partisane, et ils devraient avoir honte”, a déclaré Ufot.

Le mois dernier, la Cour d’appel de Géorgie a statué qu’un juge différent avait le pouvoir de décider d’appliquer ou non les assignations à comparaître de la commission contre la campagne Abrams et le New Georgia Project pour coordination illégale présumée.

Les parties se sont disputées lors d’une audience l’année dernière. Le groupe d’électeurs a déclaré qu’il avait déjà remis plus de 4 000 documents «montrant des chèques, des virements électroniques, des relevés bancaires et des opérations de campagne» et a accusé la commission d’aller pêcher des courriels personnels et d’autres documents sans rapport, a rapporté le Journal-Constitution.

Le New Georgia Project et son fonds d’action n’ont pas signalé dans les divulgations de dépenses qu’il avait embauché des solliciteurs, recherché des dons et envoyé des courriels en masse soutenant Abrams, a fait valoir un avocat de l’État.

La campagne Abrams a rétorqué que ces activités et courriels ne montraient pas de «communications directes» suggérant une coordination illégale, et que la commission devait montrer des «motifs raisonnables de croire» que les lois sur le financement des campagnes avaient été violées afin d’aller au-delà de son enquête préliminaire.