La Géorgie intensifie la lutte contre le mandat fédéral de vaccination contre le COVID

Les responsables géorgiens ont continué de repousser mercredi le mandat fédéral de vaccination contre le COVID-19 de l’administration du président Joe Biden sur les entrepreneurs, sous-traitants et employés fédéraux.

Le gouverneur Brian Kemp a déclaré que l’hésitation à la vaccination s’est avérée plus répandue lorsqu’il y a des mandats. Il pense que le mandat fédéral du vaccin COVID-19 envahira la vie privée, nuira aux entreprises et mettra en péril les emplois.

« En Géorgie, ce mandat pourrait affecter des milliers de personnes », a déclaré Kemp mercredi lors d’une conférence de presse. « L’administration Biden oblige maintenant les Géorgiens qui travaillent dur à choisir entre leurs moyens de subsistance et un vaccin. »

La Géorgie mène une action en justice avec l’Alabama, l’Idaho, le Kansas, la Caroline du Sud, l’Utah et la Virginie-Occidentale contre Biden et son administration. Le procès demande à un juge de bloquer l’entrée en vigueur du mandat de vaccination de Biden pour les entrepreneurs, sous-traitants et employés fédéraux. Le procès allègue que le mandat est une atteinte excessive au pouvoir de l’administration et viole la Constitution des États-Unis et l’Administrative Procedure Act, qui dicte la manière dont les agences fédérales peuvent élaborer et émettre des règlements.

Biden a publié un plan à six volets en septembre pour répondre à la variante delta de COVID-19 qui appelle à augmenter le nombre de vaccinations et de tests, à promulguer des mandats de masque et de vaccin, à mobiliser des injections de rappel et des traitements par anticorps, et à fournir plus d’aide aux entreprises. Il ordonne aux entrepreneurs fédéraux d’exiger que les employés soient entièrement vaccinés contre le COVID-19 d’ici le 8 décembre. Les travailleurs fédéraux doivent être entièrement vaccinés conformément à la directive de Biden d’ici le 22 novembre.

Kemp a été rejoint mercredi par le commissaire du ministère de l’Agriculture de Géorgie, Gary Black, et le procureur général de Géorgie, Chris Carr. Les représentants de l’État ont déclaré que les mandats pourraient créer plusieurs problèmes pour l’État. Les travailleurs de tout le pays ont organisé des débrayages et des manifestations contre les mandats de vaccination. Kemp a déclaré que cela pourrait bloquer la recherche universitaire et les projets militaires. Black a déclaré qu’il craignait que cela ne limite l’approvisionnement alimentaire de l’État.

Black veut que le gouvernement fédéral s’assure que le mandat de vaccination n’affecte pas les inspections des aliments. Il craint également que cela puisse nuire aux agriculteurs locaux qui ont des contrats avec le gouvernement fédéral pour leurs produits.

« La Géorgie veut que sa viande soit inspectée. Je pense que les Géorgiens s’attendent à ce que leur nourriture soit sûre, mais pour ce faire, nous devons avoir la bonne équipe sur le terrain chaque jour pour protéger nos citoyens », a déclaré Black. « C’est en danger. Ce sont des problèmes imminents qui pourraient en faire partie. »

Le plan de Biden ordonne également à l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) du ministère du Travail d’exiger que toutes les entreprises comptant 100 employés ou plus s’assurent que leur personnel soit entièrement vacciné ou que les travailleurs non vaccinés soient testés chaque semaine pour le COVID-19.