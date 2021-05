La Géorgie interdit les masques obligatoires dans les écoles publiques .

Le gouverneur Brian Kemp a signé vendredi un décret interdisant les masques dans les écoles publiques de Géorgie.

L’ordonnance lève également la plupart des restrictions COVID-19 existantes dans l’État. Il empêche les écoles de mettre en œuvre des politiques qui obligeraient les élèves et le personnel à porter des masques. Les élèves et les enseignants peuvent toujours porter des masques s’ils le souhaitent, mais ils seraient facultatifs.

“Les Géorgiens n’ont pas besoin que le gouvernement leur dise ce que leurs enfants doivent faire”, a tweeté Kemp jeudi.

Six parents du comté de Cobb qui ont poursuivi le district scolaire du comté de Cobb au sujet du mandat de masque du district ont abandonné la poursuite en réponse à l’annonce de Kemp.

Kemp et le maire d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, ont eu un différend public l’été dernier à propos de l’ordonnance de Kemp qui empêchait les gouvernements locaux d’émettre des règles de couverture du visage plus restrictives que les siennes.

Kemp a déposé une plainte contre les responsables d’Atlanta en juillet après que la ville a adopté un mandat de port de masque facial lorsque son décret l’a encouragé mais n’a pas exigé de couvre-visage. Kemp a ensuite abandonné le procès et a publié un décret qui a permis à certains gouvernements locaux de délivrer le mandat.

Le ministère géorgien de la santé publique a signalé vendredi le plus faible nombre d’hospitalisations liées au COVID-19 dans l’État depuis le début de la pandémie. Les dossiers de l’État montrent que 99 personnes ont été hospitalisées avec des symptômes de COVID-19. Selon le rapport de situation quotidien de l’État, 9,9% des tests renvoyés étaient positifs vendredi pour COVID-19.

«Alors que les hospitalisations, les cas, les décès et le pourcentage de tests positifs continuent de baisser – et avec la hausse des vaccinations – les Géorgiens méritent de revenir complètement à la normale», a déclaré Kemp. « Avec des vaccins sûrs et efficaces largement disponibles et le public bien informé de toutes les mesures d’atténuation du COVID-19, les mandats des gouvernements étatiques et locaux ne sont plus nécessaires. »

Le ministère de l’Éducation de Géorgie, la Georgia Association of Educators et la Georgia Parent Teachers Association n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires vendredi.

La commande prend effet lundi. Il lève également les restrictions existantes sur les restaurants, les bars, les conventions, les garderies, les salles de spectacle et d’autres organisations. Kemp a levé les interdictions de rassemblement, les exigences d’abri sur place et les mandats de distanciation sociale dans les entreprises en avril. La commande de vendredi expirera le 15 juin.

Certaines restrictions concernant les établissements de soins de longue durée et les écoles restent en place conformément aux directives de santé publique.

Kemp a également signé cette semaine un décret exécutif interdisant aux agences d’État, aux prestataires de services publics et aux propriétés de l’État d’exiger des passeports pour le vaccin COVID-19. Il empêche également les employeurs de l’État de mettre en œuvre des règles différentes pour les employés en fonction du statut vaccinal.

Le chef de la minorité de Georgia House, James Beverly, D-Macon, a déclaré que l’interdiction des passeports vaccinaux de Kemp place les «guerres culturelles» dans le domaine de la santé publique.

« La lutte contre les soi-disant« passeports COVID » joue dans le récit anti-vaccination de manière dangereuse », a déclaré Beverly dans un communiqué. “Nos étudiants montrent des antécédents de vaccination avant d’aller dans les écoles et les universités, est-ce la prochaine?”