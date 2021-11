La Géorgie, l’Alabama, l’État du Michigan et l’Oregon en tête du classement CFP

Le premier classement des éliminatoires du football universitaire a été annoncé mardi.

La Géorgie, l’Alabama, l’État du Michigan et l’Oregon étaient les quatre meilleures équipes, suivis de l’Ohio State et de Cincinnati, qui a le meilleur classement de tous les temps pour une équipe en dehors des conférences Power Five. Les Bearcats restent cependant derrière trois équipes déjà battues (Alabama, Oregon et Ohio State).

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

L’ailier rapproché de Cincinnati Josh Whyle (81 ans) célèbre sa réception de touché avec le quart-arrière Desmond Ridder (9) au cours de la première moitié d’un match de football universitaire de la NCAA contre Tulane à la Nouvelle-Orléans, le samedi 30 octobre 2021. Cincinnati a gagné 31-12. ((Photo AP/Gerald Herbert))

Michigan, Oklahoma, Wake Forest et Notre Dame complètent les 10 meilleures équipes.

Le président du comité, Gary Barta, qui est le directeur sportif de l’Iowa, a déclaré à ESPN que la Géorgie était le choix n°1 évident et que l’Alabama était un n°2 confortable pour le panel de 13 membres. Il a ajouté que le choix de l’ordre pour le reste du top 10 était difficile.

L’ANCIEN ENTRAÎNEUR DE L’USC CLAY HELTON ENGAGÉ POUR DIRIGER LE SUD DE LA GÉORGIE

Bryce Young # 9 de l’Alabama Crimson Tide sort de la poche en première mi-temps contre les Texas A&M Aggies à Kyle Field le 9 octobre 2021 à College Station, Texas. (Photo de Bob Levey/.)

Selon Barta, le comité a été impressionné par la victoire des Bearcats sur Notre Dame, mais ils ont récemment remporté des victoires plus serrées que prévu contre Navy et Tulane.

« Quand vous regardez leur calendrier après cela, qui d’autre ont-ils battu? C’était la question », a déclaré Barta à ESPN.

Le classement final de cette saison arrivera le 5 décembre, le lendemain des championnats de la conférence.

Le secondeur de Michigan State Quavaris Crouch (6) célèbre après avoir récupéré un échappé au cours du premier quart d’un match de football universitaire de la NCAA contre Miami, le samedi 18 septembre 2021, à Miami Gardens, en Floride (AP Photo/Michael Reaves)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les quatre premiers de ce Top 25 se rencontreront lors des demi-finales nationales du CFP, prévues le 31 décembre à l’Orange Bowl dans le sud de la Floride et à Cotton Bowl dans le nord du Texas.

Le match du championnat national des éliminatoires de football universitaire aura lieu le 10 janvier à Indianapolis.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.