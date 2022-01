La Géorgie ouvre en tant que favorite à 2,5 points

La dernière fois que les Bulldogs de Géorgie et l’Alabama Crimson Tide se sont rencontrés, le Tide s’est éloigné en seconde période pour donner à Nick Saban son 10e championnat SEC et une victoire 41-24. La dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées avec un titre national en jeu, l’Alabama s’est échappé avec une victoire de 26-23 en prolongation.

Les paris sportifs ont un peu plus confiance dans les Bulldogs lors du dernier match revanche.

La Géorgie a ouvert ses portes en tant que favorite à 2,5 points du championnat national des éliminatoires de football collégial à Tipico Sportsbook, donnant aux fans de Bama et aux stans de Saban un peu plus de « poison à rat » avant le match ultime de 2021 et un petit coussin pour parier sur leur équipe. Le Crimson Tide était un outsider de six points lorsqu’ils ont rencontré les Bulldogs à Atlanta avec un titre de conférence en jeu avant de rappeler au monde, oui, ils sont toujours en Alabama.

La Géorgie n’a pas laissé cette défaite faire dérailler sa saison. Les Dawgs sont revenus pour l’Orange Bowl et ont infligé le genre de coups au Michigan qui envoie les serveurs MGoBlog en spirale pour la sauvegarde. L’Alabama a également continué sur sa lancée ; bien que Cincinnati ait déployé un vaillant effort, la collection de recrues de premier ordre de Tide s’est avérée trop importante pour le tout premier participant aux éliminatoires de football universitaire du Groupe des cinq.

Il ne manquera pas de familiarité dans le championnat national des éliminatoires de football universitaire de cette année. Nous avons déjà vu ce jeu se dérouler sur un terrain neutre avec un championnat en jeu également. Mais les premières lignes suggèrent une certaine confiance en l’entraîneur-chef de l’UGA, Kirby Smart, dans sa dernière chance de percer et de donner aux Bulldogs leur premier titre national depuis 1980.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).