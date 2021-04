de l’abeille de Babylone:

ATLANTA, GA – La Géorgie a accroché des pancartes à toutes les entrées de l’État indiquant «Bienvenue à Pékin», déguisant habilement l’État en capitale de la Chine communiste. Le stratagème a été conçu pour inciter les entreprises libérales qui menacent de boycotter à rester et à faire des affaires dans l’État.

«C’est un plan brillant, si je le dis moi-même», a déclaré le gouverneur de Géorgie Brian Kemp alors qu’il clouait un autre panneau de Pékin au sommet d’un panneau «Bienvenue en Géorgie» le long de l’autoroute. «Quand ces compagnies, compagnies aériennes et ligues de baseball hollywoodiennes verront que nous ne sommes en fait que la capitale d’un pays qui jette ses citoyens dans des camps de concentration, assassine des journalistes et opprime des femmes et des enfants, ils adoreront faire des affaires ici.»

Cette décision s’est déjà avérée fructueuse, les studios de cinéma hollywoodiens trébuchant sur eux-mêmes pour faire des affaires dans l’État. Le tournage de la version live-action de Mulan 2 commencera sous peu près d’Atlanta, que le gouverneur Kemp a déguisé avec de faux camps de prisonniers afin que Disney ne soit pas le plus sage.

La Major League Baseball a confirmé que le match des étoiles se tiendrait également dans le nouveau «Pékin», après l’avoir déplacé hors de l’état haineux de Géorgie et dans ce pays des merveilles utopique où les élections sont toujours équitables à 100%, chaque vote comptant exactement. autant que tous les autres votes.

