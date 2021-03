La Géorgie reçoit les félicitations de Trump pour sa nouvelle loi électorale ⋆ .

Le président Trump a félicité la Géorgie pour sa nouvelle loi électorale, que le gouverneur Kemp a récemment signée.

La nouvelle loi électorale géorgienne obligerait les personnes qui votent par scrutin absent à présenter une carte d’identité émise par l’État.

Donner des cadeaux, de la nourriture ou toute autre chose aux électeurs dans les bureaux de vote est maintenant un délit en vertu de la nouvelle législation.

Le nouveau statut de la Géorgie, selon Biden, est le nouveau «Jim Crow» pour le XXIe siècle.

« Félicitations à la Géorgie et à l’Assemblée législative de l’État de Géorgie pour la réforme de leurs règles et règlements électoraux », a déclaré Trump.

Le président Biden a critiqué la législation électorale récemment adoptée par la Géorgie, la qualifiant de «statut non américain» qui refuse aux citoyens le droit de vote.

«Au XXIe siècle, Jim Crow est toujours bien vivant. Cela doit prendre fin », a déclaré Biden dans un communiqué.

Le projet de loi a été rapidement adopté par la législature de Géorgie et a été signé jeudi par le gouverneur Brian Kemp.

« Dommage que ces changements n’aient pas pu être effectués plus tôt » https://t.co/7t7mtIYKKy – The Independent (@Independent) 28 mars 2021

Cet article se vend 39,95 $ sur Amazon. La promotion spéciale d’aujourd’hui offre une réduction massive sur cet article. Pièce du président Trump 2020 (plaquée or et argent) – Réclamez 1 gratuit OU réclamez une remise + livraison gratuite Cette pièce est un symbole de Victoire et succès du président Trump. Obtenez des pièces ICI ou cliquez sur l’image ci-dessous.

Trump « félicite » la Géorgie pour la loi électorale que Biden qualifie d’« atrocité » https://t.co/ZXcbDBkLbi via @MailOnline – Jason Miller (@JasonMillerinDC) 27 mars 2021

Dans l’intervalle, l’ancien président Trump a félicité la Géorgie d’avoir promulgué vendredi une réforme globale du vote.

«Félicitations à la Géorgie et à l’Assemblée législative de l’État de Géorgie pour avoir modifié leurs lois électorales. Ils ont appris leur leçon de la parodie de l’élection présidentielle de 2020, qui ne doit plus jamais se reproduire. Dans un tweet, l’ancien président a déclaré: « Dommage que ces réformes n’aient pas pu être faites plus tôt! »

Kemp a réfuté l’accusation de «Jim Crow». «Exiger une photo ou une pièce d’identité délivrée par l’État pour voter par scrutin absent n’est pas« Jim Crow »- chaque électeur géorgien est tenu de le faire lorsqu’il vote en personne», a déclaré le gouverneur. «Il est clair que ni le président Biden ni ses collaborateurs n’ont lu le projet de loi du Sénat 202.»

Voici le texte intégral de la déclaration de Trump: