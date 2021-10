La gestion de la liquidité par la RBI fait monter les taux CP

L’excédent de liquidité s’est progressivement réduit au cours des trois dernières semaines, l’excès de liquidité des banques ayant été immobilisé dans le VRRR.

Par Manish M Suvarna

Les taux sur les instruments de dette à court terme tels que les papiers commerciaux (CP) ont fortement augmenté de 10 à 15 points de base cette semaine, en raison de la gestion des liquidités par la Reserve Bank of India (RBI) via des opérations de prise en pension à taux variable (VRRR) qui ont retiré l’excédent liquidités excédentaires du système bancaire.

De plus, un seuil plus élevé fixé par la banque centrale lors des enchères VRRR a fourni des instructions aux taux à court terme et aux fonds communs de placement, les plus grands investisseurs en papiers à court terme, retiennent leurs investissements pour les papiers de dette à très court terme attendus. à émettre par les sociétés financières non bancaires (NBFC) plus tard cette semaine pour des rendements plus élevés.

Actuellement, les rendements des CP de maturité trois mois émis par les NBFC sont de l’ordre de 4,05-4,15 %, tandis que ceux des entreprises manufacturières se négocient dans la fourchette 3,70-3,80%, contre 3,55-65%.

« Les rendements des papiers du marché monétaire, qui comprennent les titres de créance, ont également augmenté progressivement, car la stérilisation des liquidités est à l’ordre du jour et la banque centrale a fréquemment VRRR pour absorber les liquidités excédentaires du système », a déclaré Ajay Manglunia, directeur général et directeur, revenu fixe institutionnel, chez JM Financial.

Depuis l’annonce par la RBI des enchères VRRR dans la politique monétaire, il y avait des spéculations sur une remontée progressive des taux à court terme. L’excédent de liquidité s’est progressivement réduit au cours des trois dernières semaines, l’excès de liquidité des banques ayant été immobilisé dans le VRRR.

Mais les courtiers du marché monétaire s’attendent à ce que l’excédent de liquidités s’élargisse cette semaine, aidé par les dépenses du gouvernement pour les salaires et les retraites. Actuellement, on estime que la liquidité dans le système bancaire est excédentaire d’environ 6,5 lakh crore. «Nous voyons que l’idée est maintenant de faire du taux de prise en pension un taux d’exploitation par rapport au taux de prise en pension inversée. Cela en soi est un impact de rendements plus élevés de 50 à 60 points de base sur les taux à court terme », a déclaré Manglunia.

Les acteurs du marché ont déclaré que les maisons de fonds ont ralenti leurs investissements dans les titres de créance à court terme, car elles attendent que les NBFC émettent des IPO-CP. « Les émissions de CP, en particulier pour les introductions en bourse, sont généralement émises à des rendements plus élevés par rapport aux émissions de CP normales. Les marchés pourraient s’attendre à des émissions de l’ordre de 6% au début et pourraient légèrement augmenter à la fin du mois », a déclaré Anand Nevatia, gestionnaire de fonds chez Trust Mutual Fund.

Cette semaine et la semaine prochaine, Nykaa et Fino Payments Bank proposeront leurs actions à la vente. L’introduction en bourse de Nykaa sera ouverte aux souscriptions le 28 octobre et se clôturera le 1er novembre, tandis que celle de Fino Payments Bank ouvrira aux souscriptions le 29 octobre et se clôturera le 2 novembre.

Les courtiers ayant des sociétés de courtage s’attendent à ce que les taux sur les instruments de dette à court terme augmentent un peu plus dans les prochains jours, car la liquidité devrait se réduire davantage. « Cette tendance pourrait se poursuivre à mesure que nous nous rapprochons de la politique de RBI de décembre », a déclaré Pankaj Pathak, gestionnaire de fonds, revenu fixe, chez Quantum Asset Management.