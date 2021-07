La gestion des pneus de Sergio Perez est “sans égale”

in

Du timing à la pression, Christian Horner dit que Sergio Perez apporte une “dynamique” à Red Bull que Pierre Gasly et Alex Albon n’ont pas pu.

Perez a rejoint Red Bull avant le championnat de cette année, signé en tant que troisième coéquipier de Max Verstappen en autant d’années.

Après le départ de Daniel Ricciardo, l’équipe a promu Gasly pour le laisser tomber au milieu de 2019 et mettre Albon dans la voiture.

Cependant, le pilote thaïlandais n’a pas non plus répondu aux attentes, abandonné fin 2020 en faveur du vainqueur du Sakhir GP Perez dans la voiture.

Déjà l’ancien pilote de Racing Point a fait ce que Gasly et Albon n’ont pas pu faire, il a remporté une course, prenant le drapeau à damier au Grand Prix d’Azerbaïdjan de cette année.

C’était le premier podium de Perez avec Red Bull avec le pilote mexicain, suivi d’un deuxième podium au GP de France où il était P3.

Mais alors que Perez a encore du mal à trouver le rythme en qualifications, ne s’étant qualifié qu’une seule fois devant Max Verstappen, son rythme de course, à quelques erreurs près, a impressionné son nouveau patron d’équipe.

“Je pense qu’il nous donne juste cette expérience”, a déclaré Horner au podcast Beyond the Grid. « Il a 10 ans d’expérience.

« Il a une capacité à gérer les pneus dans une course sans pareille, et cela apporte juste une dynamique différente dans l’alignement.

« Pierre et Alex sont tous deux des pilotes extrêmement doués, mais le timing n’était tout simplement pas bon, et puis l’environnement sous pression que nous avons, et l’attente, c’était très difficile pour eux.

“C’était une décision audacieuse de sortir du programme cette année avec Checo – pour la première fois depuis Mark Webber, nous avons pris un pilote junior non-Red Bull.

“Mais la façon dont il s’est installé et la façon dont il se comporte, en particulier après cette victoire à Bahreïn l’année dernière, il aurait été très difficile pour lui de ne pas être en Formule 1.

“Je pense qu’il apporte la dynamique dans la lutte que nous avons avec Mercedes qui commence à porter ses fruits. Vous l’avez vu au Grand Prix de France, et l’Azerbaïdjan a également remporté sa première victoire.

“Je pensais que la façon dont il a repoussé Lewis, Lewis aurait probablement gagné cette course sans Checo.

“Il est absolument à la hauteur.”

Perez est troisième au championnat des pilotes, ses 104 points aidant Red Bull à battre Mercedes au classement des constructeurs.

