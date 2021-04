La Gimnástica Segoviana remporte la victoire après avoir battu Jupiter Leonés 0-2

04/03/2021 à 20:51 CEST

La Gymnastique de Ségovie a obtenu une victoire contre lui Jupiter Leonese 0-2 lors de leur premier match de la deuxième phase de la troisième division, qui a eu lieu ce samedi à la Zone sportive de Puente Castro. Après le match, le Gymnastique de Ségovie Elle est première avec 60 points et l’équipe léonaise sixième avec 35 points à la fin du duel.

Le match a débuté de manière imbattable pour l’équipe visiteuse, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Compter en minute 14. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe sagovienne, qui s’est distancée au moyen d’un autre but de Compter, complétant ainsi un doublé à la 24e minute, après quoi la première période s’est terminée sur un score de 0-2.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé 0-2.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes au Gymnastique de Ségovie (Manu et Dani Arribas), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Avec ce résultat, le Jupiter Leonese reste avec 35 points et le Gymnastique de Ségovie Obtenez 60 points après avoir remporté le match.

Le deuxième jour, le Jupiter Leonese jouera contre lui Numantia B loin de chez soi et Gymnastique de Ségovie jouera son match contre lui À. Astorga à la maison.

Fiche techniqueJupiter Leonese:Rodríguez, Gonzalez, Manso, Álvaro López, Romano, Llabres, Abel De Prado, Diego Díaz, Abad, Percan et FernandezGymnastique Segoviana:Carmona, Javi Marcos, Da Gracia, Chupo, Viti, Manu, Nogueira, Dani Calleja (Ivi, min 65), Conde (Del Castillo, min 73), Gómez (Fran Adeva, min 73) et Dani ArribasStade:Zone sportive de Puente CastroButs:Compte (0-1, min.14) et Compte (0-2, min.24)