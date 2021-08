La gloire attend Doncic

La gloire des médailles olympiques attend ce jeudi, dès 13h00 à Saitama, à Luka Doncic, qui à 22 ans est à un pas de réaliser un exploit historique et de mettre la Slovénie en finale de sa première participation olympique. L’exploit rappelle en quelque sorte celui de la Croatie en 1992, Lorsque les Petrovic, Kukoc et Radja ont atteint la finale, ils ont obtenu leur indépendance après la guerre des Balkans et ont eu l’honneur de rencontrer le véritable Dream Tean dont Barcelone est tombé amoureux.

Le dernier obstacle de Doncic aux médailles est la France, qui organise un tournoi impeccable et semble être cuit à la perfection. Fournier, la nouvelle recrue des Knicks, dirige une équipe aux arguments physiques pour mettre le phénomène de Ljubljana en difficulté. Batum et Gobert sont en feu et on a même eu des nouvelles du nouveau madrilène Heurtel, qui a joué quelques bonnes minutes contre l’Italie et a laissé Ntilikina ou Albicy sans importance.

La Slovénie arrive lancée. D’affichage en affichage. C’est une équipe carrée dans laquelle non seulement Doncic est touché avec la baguette. Blazic, Cancar, Prepelic et Tobey jouent comme des anges. Ils se sentent presque invincibles et cela montre à partir des ligues qu’ils s’amusent sur la piste. Ce sont aussi des membres de gangs, dans le bon sens. Ils vivent chaque action comme la dernière, ils interpellent les membres de la délégation slovène qui viennent à Saitama, ils protestent chaque action auprès des arbitres, ils s’entraînent au trash talk. Ils se sentent comme une sorte d’immunité générale. Cela leur a même donné du temps pour les fêtes parce qu’ils sont dans la force de l’âge.

Tout cela est déjà connu par la France, qui a de l’expérience. Ça a toujours été une équipe irrégulière, mais quand on se sent en confiance comme à ces Jeux, où on a même pu battre Team USA, ça devient dangereux. Il ne faut pas le sous-estimer.