La gloire de l’Angleterre à l’Euro 2020 pourrait inciter Harry Kane à vouloir encore plus le transfert de Man City alors que l’ancien patron de Tottenham, Glenn Hoddle, lance un avertissement aux fans des Spurs

Glenn Hoddle pense que remporter l’Euro 2020 avec l’Angleterre pourrait donner encore plus envie à Harry Kane de quitter Tottenham.

Les Three Lions accueillent le Danemark à Wembley mercredi soir, dans l’espoir de réserver leur place pour une première finale de tournoi majeur depuis 1966.

Kane pourrait devenir le premier capitaine anglais à remporter le trophée du Championnat d’Europe

Les hommes de Gareth Southgate entrent dans les quatre derniers en tant que favoris et retourneront à Wembley pour affronter l’Italie dimanche, s’ils battent les Danois.

Malgré ses débuts lents, le capitaine anglais Kane a maintenant inscrit trois buts lors de ses deux derniers matchs après un doublé lors de la victoire 4-0 contre l’Ukraine.

Cela a rappelé à tout le monde pourquoi Man City serait disposé à dépenser 150 millions de livres sterling pour l’attaquant des Spurs – et peut-être que le tournoi rappellera à Kane pourquoi il veut partir.

Kane pourrait pourtant finir l’Euro en tant que meilleur buteur, avec déjà trois et cinq le nombre à battre

Le joueur de 27 ans aurait dit à Tottenham qu’il voulait sortir cet été après 12 ans au club sans trophée à montrer.

L’ancien patron des Spurs et de l’Angleterre, Hoddle, pense qu’un succès majeur avec son pays ne fera que renforcer ce désir dans l’esprit de Kane.

Hoddle a déclaré à talkSPORT: «Il veut avoir le plus de succès possible. S’ils le font, Harry brandira ce trophée.

“Cela lui donnera un avant-goût et il pensera:” J’ai besoin de ceci et je le veux un peu plus “.

Kane a remporté le Golden Boot de Premier League à trois reprises, mais les Spurs n’ont rien gagné avec lui

“Cela pourrait aller contre Tottenham à bien des égards et c’est peut-être ce qu’il veut faire s’il va à Man City.”

Pendant ce temps, l’ancien milieu de terrain anglais pense que Kane and co. n’aura jamais une meilleure chance de gagner quelque chose d’aussi gros que l’Euro.

Hoddle a ajouté: “Ils savent au fond de leur cœur qu’ils n’auront jamais l’occasion [like this].

Hoddle a géré et joué pour l’Angleterre et Tottenham

« Je ne manque pas de respect au Danemark, c’est une très bonne équipe.

“Mais si quelqu’un dit : ‘Tu vas affronter le Danemark à Wembley en demi-finale, alors tu vas être à Wembley en finale’ – tu n’auras plus jamais un tournoi comme celui-là.

“C’est notre moment.”

