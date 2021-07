La GLOVE CAR socialement distanciée du baseball est le meilleur véhicule des Jeux olympiques

in

Les Jeux olympiques de Tokyo utilisent toutes sortes de moyens nouveaux et innovants pour protéger les athlètes des risques de Covid 19. Cela signifie des masques après les courses sur piste et les courses de natation, un désinfectant pour les mains en abondance partout – et quand il s’agit de baseball, GLOVE CAR !

La voiture olympique des releveurs est incroyable. Le siège de gant de baseball géant est même un CDC recommandé à 6 pieds derrière le conducteur pour une distanciation sociale. pic.twitter.com/DPiyj2Gvbe – Le grand plomb (@TheBigLead) 29 juillet 2021

GLOVE CAR est le véhicule de baseball du futur construit par Toyota. Il est utilisé pour transporter les pichets de l’enclos au monticule, de sorte qu’ils n’ont pas besoin de marcher près des joueurs et du personnel. C’est comme si une voiturette de golf et un homme des cavernes au fromage avaient consommé leur relation des mois avant le match, et c’était le produit.

Je l’aime, et nous devons l’avoir dans chaque match de baseball.

Je veux dire, regarde cette chose. Non seulement c’est une GLOVE CAR, mais elle affiche des mots d’encouragement amusants sur le devant comme « GO ! ALLER! ALLER!” Qui ne peut pas adhérer à ce genre de message ? Il y a même un petit terrain de baseball dessus, ce qui est un bel ajout qui donne vraiment de fortes vibrations de lit de voiture de course.

Je t’aime GLOVE CAR, et Toyota, si vous le rendez disponible à l’achat, j’échangerai mon véhicule actuel contre celui-ci et subirai les critiques plus tard.