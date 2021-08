La golfeuse Lydia Ko a dédié la médaille de bronze à la défunte grand-mère

Après avoir remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo samedi, Lydia Ko est désormais double médaillée olympique, et la golfeuse néo-zélandaise a dédié sa nouvelle médaille à sa défunte grand-mère, décédée pendant les Jeux.

Ko – qui a également remporté le bronze aux Jeux olympiques de Rio 2016 – a terminé troisième de la compétition après avoir perdu une éliminatoire pour l’argent contre la Japonaise Mone Inami, tandis que l’équipe américaine Nelly Korda a remporté l’or. Ko a tiré 65 dans le tour final.

Et dans une interview émouvante par la suite avec le bronze autour du cou, Ko a déclaré qu’elle jouait pour sa défunte grand-mère toute la semaine – en plus de sa famille et de son pays – et lui a dédié la médaille.

La star de 24 ans de la LPGA et ancien n°1 mondial a déclaré à Golf Channel :

“C’est vraiment cool. Quand j’étais là-bas en train de jouer, j’ai dit toute la semaine que je jouais pour mon pays, et c’est un immense privilège de pouvoir représenter la Nouvelle-Zélande et d’avoir pu rapporter deux médailles à la Nouvelle-Zélande. Je suis super honoré. «En fait, dans notre vie privée, nous avons perdu notre grand-mère il y a moins d’une semaine, je suppose, et je pense que je jouais aussi pour elle. … «Je voulais juste rendre notre famille vraiment fière et notre pays fier, et pouvoir gagner une médaille pour eux, je pense que cela signifie beaucoup non pas pour moi mais pour tous ceux qui ont fait ce voyage avec moi. C’est donc pour ma grand-mère.

Ko a terminé le tournoi olympique avec une performance de 70-67-66-65.

